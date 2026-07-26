YKS tercihlerinde "yapay zekâ" sürprizi: 16 yeni bölüm tercih listesini değiştirecek

Yapay zekanın uzay teknolojileri, iklim değişikliği, çalışma hayatı gibi alanlarla etkileşimine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Bu nedenle sosyoloji, psikoloji ve davranış bilimleri alanında çalışan araştırmacılara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağız. Yapay zekanın güvenli, şeffaf ve insan odaklı gelişebilmesi için hukukçulara, siyaset bilimcilere, uluslararası ilişkiler uzmanlarına ve kamu yöneticilerine olan ihtiyaç hızla artacak." dedi.