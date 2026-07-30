YKS tercihlerinde dev burs fırsatları: Aylık 25 bin TL'ye varan nakdi destek verilecek

Kılavuz verilerine göre en yüksek ödeme Harita Mühendisliği öğrencilerine sunuluyor. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; belirlenen beş üniversitedeki ilgili bölüme ilk dört sıradan giren ve sayısalda ilk 50 bin başarısı gösteren öğrencilere aylık net 25 bin TL ödeyecek. Eğitim süresince yılda 9 ay verilecek bursun devamlılığı için öğrencilerin not ortalamalarını yüksek tutması ve zamanında mezun olması isteniyor.