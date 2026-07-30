Sabah gazetesinin haberine göre ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, üniversite adaylarının odağını taban puanların ve iş imkanlarının ötesine taşıyor.
YKS tercihlerinde dev burs fırsatları: Aylık 25 bin TL'ye varan nakdi destek verilecek
YKS tercihlerinde ÖSYM kılavuzundaki özel koşulları inceleyen adaylar, aylık 25 bin TL'ye ulaşan burs olanaklarıyla karşılaşıyor. Çeşitli kurum ve sektörlerin sağladığı bu nakdi destekler için başarı sırası, tercih sıralaması ve çalışma taahhüdü gibi kriterler aranıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kılavuzda yer alan özel şartlar incelendiğinde; kamu kurumları, sektör temsilcileri ve meslek odalarının bazı lisans ve ön lisans programlarını seçecek öğrencilere düzenli nakdi ödeme yapacağı görülüyor.
Yıllık 12 aya kadar uzanan ve aylık 25 bin lirayı bulan bu finansal destekleri elde etmek ise belirli koşullara bağlanmış durumda. Adayların burslardan yararlanabilmesi için akademik başarı, tercih sırası ve mezuniyet sonrası zorunluluklar gibi maddeleri karşılaması gerekiyor.
Kılavuz verilerine göre en yüksek ödeme Harita Mühendisliği öğrencilerine sunuluyor. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; belirlenen beş üniversitedeki ilgili bölüme ilk dört sıradan giren ve sayısalda ilk 50 bin başarısı gösteren öğrencilere aylık net 25 bin TL ödeyecek. Eğitim süresince yılda 9 ay verilecek bursun devamlılığı için öğrencilerin not ortalamalarını yüksek tutması ve zamanında mezun olması isteniyor.
Ayrıca adayın sayısal puan türünde ilk 50 bin içine girmiş olması ve ilgili programa ilk dört sıradan yerleşmesi de aranan kriterler arasında.
Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC), mühendislik ve denizcilik odaklı bölümlere yerleşecek adaylara kapsayıcı bir burs programı sunuyor. Çevre, makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji ve malzeme, petrol ve doğalgaz, mekatronik ve çeşitli gemi mühendisliklerini kazananlara aylık 22 bin 588 TL ödeme yapılacak.
Birçok bursun aksine 12 ay boyunca sürecek bu desteğin yanı sıra Açık Deniz Sondaj ve Tabanı Uygulamaları Teknolojisi ön lisans bölümlerini seçeceklere aylık 11 bin 294 TL verilecek. Hak kazanımı için YÖK ve şirket arasındaki protokol şartlarının karşılanması bekleniyor.
Son yıllarda ilgiyi artırmak amacıyla temel bilimler de destek kapsamına alındı. BÜ, İTÜ, ODTÜ, İYTE ve YTÜ’nün biyoloji, fizik, kimya ve matematik bölümlerine ilk üç sırada yerleşen ve programı ilk 15 tercihine yazan öğrencilere aylık 6 bin TL ödeniyor. Hazırlık dahil öğrenim süresi boyunca sürecek bu bursun sürekliliği için de temel kriter akademik başarı.
Sektörel nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak isteyen tekstil, deri ve ayakkabı alanlarında ise burs miktarları net asgari ücretin yüzde 40'ı ile yüzde 100'ü arasında değişiyor. Tekstil Mühendisliği öğrencileri net asgari ücretin yüzde 40'ı ila yüzde 100'ü arasında destek alırken; Deri Mühendisliği ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümlerinde bu oran net asgari ücretin yüzde 50'si ile yüzde 100'ü arasında uygulanıyor.
Benzer şekilde TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ile ISKAV ortaklığında, makine ve enerji sistemleri mühendisliği öğrencilerine ikinci sınıftan itibaren net asgari ücretin yüzde 40'ı oranında burs verilecek. Bu sektörel bursların büyük çoğunluğunda mezuniyet sonrası sektörde çalışma şartı aranıyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiyacı bulunan 23 farklı alan için toplam 5 bin öğrenciye burs sağlayacak. Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, PDR, İngilizce ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği gibi bölümleri ilk beş tercihine yazıp yerleşen adaylar bu haktan yararlanabilecek. Ödemeler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kanalıyla aktarılacak.