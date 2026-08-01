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Kaynak: Haber Merkezi

2026 YKS tercih süreci devam ederken, üniversite adayları tercihlerini daha sağlıklı yapabilmek için taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye devam ediyor.

Hukuk, Tıp, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Öğretmenlik gibi yoğun ilgi gören bölümlerin geçen yıla ait yerleştirme verileri, tercih listesi oluştururken adaylara yol gösteriyor.

TERCİHLER 10 AĞUSTOS'A KADAR YAPILABİLECEK

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla başlayan üniversite tercihleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

TYT puan türüyle tercih yapacak adaylar Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

AYT ve YDT puanıyla tercih yapacak adaylar ise Tablo 4'te bulunan lisans programları arasından seçim yapabilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adayların 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ilişkin tercihleri yalnızca dijital ortamda alınacak.

Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

YÖK ATLAS TERCİH DÖNEMİNDE REHBER OLUYOR

YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi tercih platformu olarak hizmet veriyor.

Sistemde yer alan Lisans Atlası ve Önlisans Atlası üzerinden adaylar; ilgili programa son yerleşen öğrencinin başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok veriye ulaşabiliyor.

Uzmanlar, adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanmasını, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında bulunan programlara yer vererek dengeli bir tercih listesi oluşturmasını öneriyor.