Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Üniversite adaylarının merakla beklediği 2026-YKS tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih işlemlerine ilişkin önemli uyarılarda bulunarak yalnızca elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olacağını duyurdu.

YKS TERCİHLERİ 10 AĞUSTOS’A KADAR YAPILABİLECEK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, 2026-YKS tercih işlemlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapacak.

TERCİH KILAVUZU DİKKATLE İNCELENECEK

ÖSYM, adayların tercih yapmadan önce 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.

Tercihlerin, kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda hazırlanması ve ekrandaki uyarılar takip edilerek tamamlanması gerekiyor.

ELDEN VEYA POSTA YOLUYLA TERCİH KABUL EDİLMEYECEK

ÖSYM’nin açıklamasında, tercih işlemlerinde yalnızca elektronik başvuruların dikkate alınacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Adaylar, ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.”

ADAYLARA SON GÜN UYARISI

Üniversite hayali kuran adayların tercih sürecinde kontenjan, başarı sırası ve kılavuz bilgilerini dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. ÖSYM, tercih işlemlerinin zamanında tamamlanması ve elektronik onay sürecinin mutlaka kontrol edilmesi konusunda adayları uyardı.