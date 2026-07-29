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Kaynak: AA / DHA / İHA

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik tercih süreci başladı. Fatih Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz Tercih Destek Noktalarını hizmete açtı.

Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı'nda kurulan danışma noktalarında, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında uzman tercih danışmanları görev yapacak.

ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI VERİLECEK

Tercih Destek Noktalarına başvuran üniversite adayları; başarı sıralaması, bölüm seçimi, üniversite alternatifleri ve kariyer planlaması gibi konularda uzmanlardan ücretsiz danışmanlık alabilecek.

Bu hizmetle öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına katkı sağlanması ve geleceklerine yön verecek kararları daha sağlıklı şekilde almaları hedefleniyor.

BAŞKAN ERGÜN TURAN'DAN GENÇLERE MESAJ

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, tercih döneminin gençlerin hayatındaki en önemli aşamalardan biri olduğuna dikkat çekerek belediye olarak bu süreçte öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Turan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz için tercih zamanı başladı. YKS Tercih Destek Noktalarımızda uzman arkadaşlarımız gençlerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. Akıllarındaki bölümleri, başarı sıralamalarını ve tercih seçeneklerini birlikte değerlendirecek; geleceklerine en doğru kararı birlikte verecekler. Tüm gençlerimize gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmelerini temenni ediyor, tercih döneminde başarılar diliyorum."

10 AĞUSTOS'A KADAR HİZMET VERECEK

Fatih Belediyesi'nin YKS Tercih Destek Noktaları, 10 Ağustos'a kadar Fatih Merkez Kütüphanesi önü ile Kocamustafapaşa Meydanı'nda her gün 10.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. Üniversite adayları, tercih sürecinde herhangi bir ücret ödemeden uzman desteğinden yararlanabilecek.