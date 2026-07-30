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Kaynak: AA / İHA

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih heyecanı yaşayan öğrenciler için Sancaktepe Belediyesi önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Belediye, adayların doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla ilçenin üç farklı noktasında ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Çadırı kurdu.

Tercih danışmanlığı hizmeti, Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgelerinde öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor.

10 AĞUSTOS'A KADAR HİZMET VERECEK

Her gün 10.30 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak tercih danışmanlığı çadırlarında görevli rehber öğretmenler, öğrencilerin puanları, başarı sıraları, ilgi alanları ve kariyer hedeflerini değerlendirerek en uygun üniversite ve bölüm tercihleri konusunda profesyonel destek sağlıyor.

Hizmet, tercih sürecinin sona ereceği 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Ücretsiz danışmanlık hizmetinden; 2026 YKS'ye giren 12. sınıf öğrencileri, Mezun adaylar, Veliler, Üniversite tercih sürecinde rehberliğe ihtiyaç duyan herkes yararlanabiliyor.

AMAÇ DOĞRU TERCİH YAPILMASINA KATKI SAĞLAMAK

Sancaktepe Belediyesi, tercih döneminde öğrencilerin bilinçli karar vermelerine katkı sunmayı ve kariyer hedeflerine uygun üniversite ile bölümleri seçmelerine destek olmayı amaçlıyor. Uzman rehber öğretmenler tarafından verilen ücretsiz danışmanlık hizmetinin, tercih döneminde adaylara önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.