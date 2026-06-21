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Kaynak: AA

İstanbul'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi. İstanbul Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Sınav saat 10.15 itibari ile başladı.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağı AYT, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlendi.

'GEÇEN SENELERE GÖRE KOLAYDI'



Sınava giren adaylardan Oğuz Diker, her iki oturumunun da beklediğinden daha kolay geçtiğini söyledi.

TYT'nin kendisi için daha iyi geçtiğini ifade eden Diker, AYT'nin bilgi odaklı olması nedeniyle biraz zorladığını belirtti.

Yiğit Yıldırım da hem TYT'nin hem de AYT'nin iyi geçtiğini dile getirdi. Yıldırım, "TYT fen ve sosyal bayağı zorlayıcıydı. Bence TYT'nin matematiği geçen senelere göre çok daha kolay çıktı problemler dışında. AYT'nin de matematiği biraz zorlayıcıydı. Onun dışında geçen senelere göre kolay bir sınav olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öte yandan, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için de Belgrad'da AYT uygulaması düzenlendi.

YDT 120 DAKİKA SÜRECEK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık bulunduruluyor.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.