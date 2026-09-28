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2026 YKS ek yerleştirme sonuçları, 28 Eylül 2026 saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranından erişime açıldı.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ

Ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Adayların kayıt işlemleri için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından açıklanan tarihlere ve istenen belgelere göre işlemlerini tamamlayacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Şifresini unutan adaylar, ÖSYM'nin internet sitesindeki "Şifremi Unuttum" seçeneği üzerinden yeni şifre oluşturabilecek. Adaylar ayrıca e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilecek.