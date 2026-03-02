2026 YKS’ye katılacak adayların başvuru süreci bugün (2 Şubat) gece 23.59’da bitecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılırken, sınavın ilk oturumu olan TYT 20 Haziran’da gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 22 Temmuz’da belli olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) paylaşılan takvimine göre 6 Şubat 2026 cuma günü başlayan üniversite sınavı başvuruları bugün gece saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra kayıt ekranına erişim kapatılacak, ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN, YAPILIR?

Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.