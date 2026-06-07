Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 yıl önce 5 Haziran'ın 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından geleneksel hale getirilen etkinlik, bu yıl Van Gölü sahilinde düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı programda, Van'ın zengin kahvaltı kültürünü yansıtan ürünler vatandaşlarla buluşturuldu. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerle hazırlanan otlu peynir, yüksek rakımlı bölgelerde üretilen kara kovan balı, un, tereyağı ve yumurtayla yapılan murtuğa, tereyağında kavrulmuş öğütülmüş buğdaydan hazırlanan kavut başta olmak üzere birçok yöresel lezzetin yer aldığı sofralar büyük ilgi gördü. Katılımcılar; otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı eşliğinde kahvaltı yaptı.

Etkinliğe Irak'tan Erbil, Duhok ve Soran kentlerinin valileri ile belediye başkanları katıldı. Programa ayrıca Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve beraberindeki heyet, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile çok sayıda davetli ve vatandaş iştirak etti.

TAKVA: BU SOFRA HUZURUN, KARDEŞLİĞİN VE BARIŞIN SOFRASIDIR

Programda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2014 yılında Van'da kurulan ve 51 bin 793 kişinin katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını hatırlattı. Takva, "Kadim kentimiz Van'da, asırlık bir geleneği tüm dünya ile aynı anda paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Odamızın girişimleri ve Dışişleri Bakanlığımızın öncülüğünde, dünyanın dört bir yanındaki büyükelçiliklerimiz aracılığıyla küresel bir marka haline gelen Dünya Kahvaltı Günü'nün bu yıl 7'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kahvaltı sofrası sadece lezzetlerin buluştuğu bir masa değil; huzurun, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın sofrasıdır" dedi.

Van kahvaltısının binlerce yıllık kültürel birikimin ürünü olduğunu vurgulayan Takva, "Otlu peynirimizden murtuğaya, kavuttan bala kadar yaklaşık 20 tescilli ve tescil yolundaki yöresel ürünümüzle bu sofra insanlığa sunulmuş bir mirastır. Bu mirasın gücünü 2014 yılında kırdığımız Guinness rekoruyla tüm dünyaya ilan ettik. Aldığımız coğrafi işaret tescilleriyle de bu zenginliği koruyarak geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.

‘SOFRAMIZ SINIRLARI AŞAN DOSTLUKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI’

Bu yılki etkinliğin uluslararası katılımla daha da anlam kazandığını belirten Takva, şunları söyledi:

"Bugün burada Irak'tan gelen çok değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki burada kurulan gönül köprüleri, bölgedeki ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sınırların ayırmadığı, ortak kültürün birleştirdiği bu atmosfer geleceğe dair umutlarımızı artırmaktadır. Ayrıca Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası heyetini de aramızda görmek, doğu ile batı arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmiştir."

VATANDAŞLARDAN ORGANİZASYONA TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Van kahvaltısının ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti.