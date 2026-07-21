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Kaynak: İHA

Erzurum'un Tortum ilçesi hava sahasında gökyüzünün iki yırtıcı sakini karşı karşıya geldi. Yaşam alanını ve muhtemel yuvasını koruma dürtüsüyle süzülen bir atmaca, kendisinden cüsse olarak oldukça büyük bir kartalı hedefine aldı. Kartalın çevresinde sergilediği ani ve kıvrak hareketlerle dikkat çeken küçük yırtıcı, art arda yaptığı riskli dalışlarla dev kuşu taciz etmeye başladı.

Gökyüzünde uzun müddet süren baskı sırasında kartalın, saldırgan tavırlar sergileyen atmacaya herhangi bir karşılık vermediği gözlendi. Sadece savunma amaçlı kaçış hamleleri yapan kartal, rakibinin ısrarlı pikelerine ve seri hamlelerine daha fazla dayanamayarak çareyi sahadan uzaklaşmakta buldu.

Yaban hayatı uzmanları, küçük yırtıcı kuşların cüsselerine bakılmaksızın dev avcılara karşı gösterdiği bu tür sert tepkilerin; yavrularını, yuvalarını ya da av sahalarını savunma içgüdüsünden ileri geldiğini aktarıyor.

Atmacanın çevikliğini kullanarak kendisinden kat kat iri olan kartalı bölgesinden tayin ettiği o nadir anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean kayıt altına alındı. Dijital platformlarda paylaşılan sıra dışı görüntüler, kısa sürede izleyicilerin yoğun ilgisini çekti.