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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan'ın resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamalara göre, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden tamamen çekilme süreci 30 Eylül'de nihayete erdi. Numan, ülke sınırları içerisinde artık hiçbir yabancı askerin veya askeri üssün kalmadığını kamuoyuna duyurdu.

TÜM ÜLKE TOPRAKLARINDA KONTROL SAĞLANDI

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ofisi Direktörü Abulemir eş-Şammari'nin yaptığı değerlendirmeler de bu tarihi gelişmeyi doğruluyor. Şammari, ABD öncülüğündeki koalisyon karargahlarının kapısına kilit vurulduğunu belirterek güvenlik güçlerinin kapasitesine dikkat çekti. Ülke genelinde güvenlik durumunun oldukça iyi seviyede olduğunu vurgulayan Şammari, Irak ordusunun tüm topraklarda kontrolü kendi elinde tuttuğunun altını çizdi.





İKİLİ BOYUTTA YENİ GÜVENLİK İLİŞKİLERİ

Koalisyon misyonunun fiilen sona ermesi, Washington ve Bağdat arasındaki temasların tamamen kopacağı anlamına gelmiyor. Askeri varlığın yerini yeni dönemde stratejik ortaklık alacak. İki ülke arasındaki güvenlik ilişkileri bundan böyle istihbarat paylaşımı, askeri eğitim koordinasyonu ve silah programları gibi alanlarda, tamamen ikili işbirliği çerçevesinde yürütülecek.

YİRMİ ÜÇ YILLIK ASKERİ VARLIK BİTTİ



Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla 2003 yılında başlayan işgalin ardından ABD'nin, Irak genelinde bilinen 9 stratejik askeri üssü bulunuyordu. Washington yönetimi 2011'de kısmi bir çekilme yaşasa da bu üsler aracılığıyla bölgedeki nüfuzunu sürdürmüştü. Bugün itibarıyla son karargahların da kapatılmasıyla, yabancı askeri güç dönemi yerini tamamen ulusal güçlere bırakmış oldu.