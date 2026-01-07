Yıpranmış ve yırtık sır fotoğraf kimin? Güller ve Günahlar'ın ‘Serhat’ı Murat Yıldırım'ın çocukluk gündemi salladı

İnternet Projeleri

Yakında platformlarda yayınlanması beklenen Kara Kış dizisinde İzzet Akçal başrolünü üstlenecek.

Program Sunuculuğu2015 ve 2018 yıllarında Beyaz Show'a konuk olarak katıldı.

2017-2019 arasında ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sundu.

Tiyatro Oyunları

Üniversite yıllarında tiyatroyla yakından ilgilenen Yıldırım, Kimsesizler ve Salaklar Sofrası (Cheval rolü, orijinali Le Dîner de Cons) oyunlarında sahne aldı.Murat Yıldırım'ın kariyeri, amatör tiyatrodan uluslararası projelere uzanan başarılı bir serüven olarak dikkat çekiyor. Hem dram hem aksiyon hem de komedi türlerinde yeteneğini gösteren oyuncu, yeni projeleriyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.