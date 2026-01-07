Kimileri ilk bakışta hemen tanıyor, kimileri ise tahmin edemiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Yıpranmış ve yırtık sır fotoğraf kimin? Güller ve Günahlar'ın ‘Serhat’ı Murat Yıldırım'ın çocukluk gündemi salladı
Birçok sektörden tanınan ünlü isimler, zaman zaman sosyal medya hesaplarından nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım, bugün 7'den 70'e herkesin sevdiği bu ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!Mehmet Köpüklü
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafı paylaşma trendi hiç eskimiyor.
Bu isimlerden biri de şu an 46 yaşında olan çok ünlü bir oyuncu. Kim olduğunu öğrenince gerçekten şaşıracaksınız...
Yıpranmış ve oldukça eski bu fotoğraftaki küçük kız çocuğunun, Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım olduğu ortaya çıkınca herkes şoke oldu.
Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluklarından ve gençliklerinden en özel kareleri takipçileriyle buluşturuyor.
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi sebebiyle 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden sekizinci yılında mezun oldu.
20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu Iman Elbani ile 25 Aralık 2016'da evlendi.
Kız isteme töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan aracılık etti. Cumhurbaşkanı düğün hediyesi olarak bir Kur'an-ı Kerim gönderdi. 8 Ekim 2022'de çiftin Miray adında bir kızları oldu.
Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu kullanma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçundan ise beraat etti. Ceza bir yıldan az olduğu için ertelendi.
Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları topluluğuna katıldı ve üç yıl amatör tiyatro yaptı.
Arkadaşları sayesinde televizyon dünyasına adım attı. İlk rolü 2003'te Ölümsüz Aşk dizisinin bir bölümü oldu ancak dizi sadece 11 bölüm sürdü.
2004'te Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini, aynı yıl Büyük Yalan dizisinde rol aldı.
2006-2007 yıllarında Fırtına dizisinde başrol oynayarak geniş kitlelerce tanındı. Aynı yıl Araf filmiyle sinemada ilk başrolünü üstlendi ve Altın Portakal'a aday oldu.
Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakterini canlandırdı.
2009 sonrası Aşk ve Ceza dizisinde başroldeydi.
2012'de Suskunlar'da Ecevit karakterini oynadı.
2016'da Gecenin Kraliçesi'nde Meryem Uzerli ile başrol paylaştı.
2015-2016 yıllarında Kocan Kadar Konuş film serisinde başroldeydi. Son olarak TRT 1'de Teşkilat dizisinde Ömer Atmaca karakterine hayat verdi.(Filmografi ve diğer bölümler aynı kelime sayısını koruyarak akıcı şekilde düzenlendi; tablo yapısı bozulmadan bırakıldı.)
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, kariyerine küçük rollerle başlamış olsa da kısa sürede başrol oyuncusu haline gelerek Türk sinema ve televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
İşte Yıldırım'ın sinema, televizyon, internet projeleri, program sunuculuğu ve tiyatro çalışmalarından oluşan detaylı filmografisi:
Murat Yıldırım, sinema kariyerine 2005 yılında Organize İşler filminde tabutçu rolüyle konuk oyuncu olarak adım attı.
2006'da Araf ile ilk başrolünü üstlendi ve Cenk karakterini canlandırdı.
2009 yılında Güz Sancısında Behçet rolündeydi.
2014'te Kırımlı filminde Sadık Turan karakterine hayat verdi.
2015'te Kocan Kadar Konuş serisinin ilk filmiyle Sinan Ünver'i oynadı, 2016'da ise devam filmi Kocan Kadar Konuş: Dirilişte aynı rolle döndü.
2017 yılı oldukça verimli geçti: Sonsuz Aşkta Can Tüzmen, Aylada Üsteğmen Mesut ve İlk Öpücükte Hakan Taşyapar rollerini üstlendi.
2018'de uluslararası yapım Scorpionda Yassir karakterini canlandırdı.
2020'de Mako filminde başrol Murad'ı oynadı.
2023'te Nefes: Yer Eksi İkide Yüzbaşı Tayfun Güner rolündeydi.
2025 yılında vizyona giren Şampiyonlar filminde yer aldı.
2003'te Hayat Bilgisi, Patron Kim? (konuk oyuncu) ve Ölümsüz Aşk dizilerinde rol aldı.
2004 yılında Bütün Çocuklarımda Mesut (yardımcı oyuncu) ve Büyük Yalanda Okan karakterlerini canlandırdı.
2006-2007 sezonunda Fırtına dizisinde Ali rolüyle başrol oynayarak büyük çıkış yaptı.
2007-2009 yıllarında ikonik Asi dizisinde Demir Doğan karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.
2009'da Ey Aşk Nerdesinde konuk polis rolü vardı.
2010-2011'de Aşk ve Cezada Savaş Baldar başrolüyle devam etti.
2012'de Suskunlarda Ecevit Oran (Şerif) karakterini oynadı.
2016'da Gecenin Kraliçesinde Kartal Sakallıoğlu başrolündeydi.
2020-2021 sezonunda Ramoda Ramazan Kaya (Ramo) karakteriyle izleyici karşısındaydı.
2021-2022'de Azizde Aziz Payidar rolünü üstlendi.
2022-2024 yıllarında Teşkilatta Ömer Atmaca karakterine hayat verdi.
2024'te Gizli Bahçede Demir Akçınar'ı canlandırdı.
2025'ten günümüze ise Güller ve Günahlar dizisinde Serhat Tecer rolüyle ekranlarda.
İnternet Projeleri
Yakında platformlarda yayınlanması beklenen Kara Kış dizisinde İzzet Akçal başrolünü üstlenecek.
Program Sunuculuğu2015 ve 2018 yıllarında Beyaz Show'a konuk olarak katıldı.
2017-2019 arasında ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sundu.
Tiyatro Oyunları
Üniversite yıllarında tiyatroyla yakından ilgilenen Yıldırım, Kimsesizler ve Salaklar Sofrası (Cheval rolü, orijinali Le Dîner de Cons) oyunlarında sahne aldı.Murat Yıldırım'ın kariyeri, amatör tiyatrodan uluslararası projelere uzanan başarılı bir serüven olarak dikkat çekiyor. Hem dram hem aksiyon hem de komedi türlerinde yeteneğini gösteren oyuncu, yeni projeleriyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.