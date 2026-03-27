İstanbul Esenyurt ilçesinde, yüksek katlı bir sitede yaşanan feci olay dehşete düşürdü. Bir sitenin 35 katlı binasından düşen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri dron ile olay yerinde çalışma yaptı. Kadının kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cesedi adli tıpa gönderildi.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz.net'ten alınan bilgiye göre Şubat ayında 23 kadın öldürüldü. 29 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar sık sık yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve canilere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı cezalar" verilmesi için sesleniyor.