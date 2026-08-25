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Kaynak: DHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yürek yakan bir iş kazası meydana geldi. Bir inşaat firmasında stajyer olarak çalıştığı belirtilen 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, Çerkezköy’ün Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, stajyer olarak çalıştığı belirtilen Eren Gündoğdu, inşaatta kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle ağır yaralanan Gündoğdu için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç çocuk, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gündoğdu’nun ölüm haberini alan yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Gündoğdu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Gündoğdu’nun inşaatta hangi koşullarda çalıştığı ve kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan işçiler ve iş güvenliği örgütleri 'patron'lara işçilerin güvenliğine yönelik atılması gereken her adımın atılması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.