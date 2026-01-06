Sezonun ilk devresinde 26 puan toplayan Serik Belediyespor’da Teknik Direktör Sergey Yuran dönemi sona erdi. Ayrıca Serik cephesinde arka arkaya futbolcu ayrılıkları yaşandı. Yeşil-Beyazlılar, teknik direktörlük görevi için 73 yaşındaki Yılmaz Vural ile masaya oturdu.
33 FARKLI TAKIM
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural’ın önümüzdeki günlerde Serik Belediyespor ile anlaşması bekleniyor. 73 yaşındaki Vural, bu anlaşmayla kariyerinde 33. takımını çalıştırmış olacak
TARİHİNDE İLK
Serik Belediyespor, tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele ediyor.
SARIYER MACERASI
Sezonun ilk devresinde bir diğer 1. Lig ekibi Sarıyer’i çalıştıran Yılmaz Vural’ın macerası kısa sürdü. 4 maça çıkan Yılmaz Vural, 3 yenilgi ve 1 galibiyet almıştı.