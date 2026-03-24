Yılmaz Vural, Türk futbolunda kulüp yöneticilerini ağır sözlerle hedef aldı.

Türkiye'de takım çalıştırmanın zorluklarından bahseden Yılmaz Vural'ın eleştirileri dikkat çekti.

YILMAZ VURAL: 'TÜRKİYE'DE ANTRENÖRLÜK YAPMAK MASKARALIK'

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Vural, "Futbolda popülarite yöneticiye lazım; senin popülariten takımın üstüne çıktı mı seni istemiyorlar. Bizim yöneticilerimiz çok egolular. Türkiye’de şu anda antrenörlük yapmak maskaralık, yöneticiler her şeye karışıyorlar." diyerek gündemde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SON OLARAK SARIYER FK'DA 4 MAÇ GÖREVDE KALMIŞTI

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer FK'yı çalıştıran 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, yalnıca 4 maç görevde kalmıştı. Sarıyer FK'dan ayrıldıktan sonra birçok platformda Türk futbolunda oyuncuların teknik direktörlerin üzerine çıktığı eleştirilerinde bulunmuştu.