Yılmaz Vural, Türkiye’de futbol kültürü ve teknik adamlara verilen değer üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, büyük kulüplerin maçlarına girişte zorluk yaşadığını belirterek sert sözler sarf etti.

'PASSOLİG KARTIM VAR AMA GİREMİYORUM'

Yaşadığı sorunu anlatan Vural, “TFF Passolig kartı bende var ama büyük takımların maçlarına giremiyorum. Yılmaz Vural, Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izleyemiyor.” dedi.

'RİCA MİNNET GİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Stat kapılarında yaşadıklarına tepki gösteren tecrübeli isim, “Yılmaz Vural olarak kapıdan rica minnet girmeye çalışıyorum. Bizi tanımasalar stadyuma almayacaklar.” ifadelerini kullandı.

'REAL MADRID VE BARCELONA YER VERİYOR'

Yurt dışında daha farklı bir yaklaşım gördüğünü vurgulayan Vural, “Barcelona'ya, Real Madrid'e yazıyorum adamlar yer veriyor, siz kimsiniz! Burada değer görmüyoruz. Bu kadar saygısızlık olur mu?” sözleriyle sitem etti.