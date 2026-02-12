Son olarak Sarıyer'i çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural Suudi Arabistan'dan teklif aldığını duyurdu.

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Yılmaz Vural, Türk futboluyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

'TÜRKİYE KENDİ MİLLİ TAKIMINI YÖNETECEK HOCA BULAMIYOR'

A Milli Futbol Takım'ın yabancı teknik direktör tercihini eleştiren Yılmaz Vural, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var. Bu kadar insan arasında Türkiye, kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.

'ARMUT MU ALIYORSUN KARDEŞİM?'

Takımların teknik direktör seçimlerine değinen Vural, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" ifadelerini kullandı.

'SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TAKIMLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Kariyeriyerinin ne yönde ilerleyeceğine dair de açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "En son bir Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var" dedi