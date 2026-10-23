Kaynak: Haber Merkezi

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Vural, kulübün mevcut başkanı Seyit Mehmet Özkan ile yürüttükleri görüşmelerin el sıkışma aşamasına geldiğini ve Türk futbolunu sarsacak projenin tüm detaylarını açıkladı.

TEKLİF ESKİ DOST SEYİT MEHMET ÖZKAN’DAN GELDİ

Altınordu yönetimi, 3 Temmuz’daki genel kurulda yatırımcı bulamadıkları ve mevcut mali yükü taşıyamadıkları gerekçesiyle bu sezon TFF 2. Lig’e katılmama kararı almıştı. TFF ise katılım belgelerinin zamanında yüklenmemesi üzerine 10 Temmuz’da kulübün talebini onaylayarak Altınordu’yu 3. Lig’e düşürmüştü.

Sürecin perde arkasını anlatan Yılmaz Vural, teklifin bizzat kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan geldiğini ifade etti:

Seyit Mehmet Özkan Bey benim çok eski dostumdur. Bana, 'Yılmaz, ben takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum; 3. Lig'de mücadele edecek bu takımı gel sana verelim' dedi. Ben de 'Verelim de bunun için çok ciddi bir bütçe lazım, bende şahsen böyle bir para yok. Çevremizden, iş ortaklarımızdan bu kaynağı bulmaya çalışayım' dedim. Mehmet Bey gençlerle ve akademiyle ilgilenmek istiyor; yarışmacı takımı alıp üst liglere taşımamızı ve yetiştirilen oyuncuların uluslararası pazarda satılmasını hedefliyor.

Planın hayata geçmesi durumunda Altınordu, önümüzdeki süreçte mücadelesine 3. Lig'den devam edecek.

5 YIL GERİ ÖDEMESİZ FON PLANI

Projeyi tek başına finanse edecek maddi gücü olmadığını açık yüreklilikle dile getiren 73 yaşındaki teknik adam, gerekli kaynağı İngiltere merkezli spor yatırım fonlarıyla çözüme kavuşturmak üzere olduklarını belirtti.

Finansman modelinin detaylarına göre:

Kulübe 5 yıl geri ödemesiz finansman sağlayacak. 5 yıllık sürenin sonunda alınan para, kulübün öz kaynağıyla yetiştirilip ihraç edilecek oyuncuların satış gelirleriyle kapatılacak. Projenin en büyük kozu ise Altınordu’nun Selçuk ve Torbalı’da bulunan dev Tesisleri olacak. Torbalı’da 80, Selçuk’ta ise 60 dönüm arazi üzerinde 8'er antrenman sahası yer alıyor. Almanya'da yaşayan Vural, bu ölçekteki tesislerin Almanya'da dahi zor bulunacağını vurgulayarak Türkiye’nin potansiyeline güvendiğini belirtti.

"SİSTEM ÇÖKMÜŞ DURUMDA, KİMSE BAŞARAMAZ"

Türk futbolundaki genel yapıya ve TFF’nin politikalarına sert eleştiriler getiren Vural, sistemin tamamen tıkandığını savundu:

Sergen Yalçın Tercihi ve Yerli Hoca Vurgusu: A Milli Takım’ın başına Sergen Yalçın’ın getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vural, "Almanların Beckenbauer'i, Arjantin'in Maradona'sı varsa; Sergen de bizim Messi'mizdir. Milli takımda kondisyon yükleyemezsiniz, 3-4 günde oyuncunun kalbine dokunmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Yapısal Sorunlar: Kuralsız yönetildiğimizi, kulüplerin 24-27 milyar lira borç batağında olduğunu ve Kulüpler Birliği'nin yüzde 90 delegasyon gücüyle sistemi rehin aldığını söyledi.

Yabancı Hakem Tepkisi: MHK’nin başına veya VAR’a yabancı getirilmesini eleştiren tecrübeli hoca, hakem olsaydı bu aşağılanma karşısında maçlara çıkmayıp protesto edeceğini ekledi.

GURBETÇİ TARAMASINA SİTEM: OĞLU ALMAN KARMASINA SEÇİLDİ

Almanya'da top koşturan 2010 doğumlu oğlu Yılmaz Vural’ın 3 Kasım itibarıyla Alman bölge karmasına davet edildiğini duyuran Vural, TFF’nin gurbetçi tarama sistemindeki ihmallerini de eleştirdi. Samet Aybaba'nın U17 için davet sözü vermesine rağmen iki kamp boyunca aranmadıklarını belirten Vural, Almanya’daki tek bir scout ile bu sürecin yürütülemeyeceğini ve yetenekli gençlerin bu vurdumduymazlık yüzünden kaçırıldığını ifade etti.

"TÜRKİYE BELLİ BİR YAŞTAN SONRA KENARA ATAR"

Son olarak Sarıyer'i çalıştıran ve yaklaşık bir yıldır takımsız olan tecrübeli teknik adam, kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre boşta kaldığını aktardı. Türkiye liglerinde 870’e yakın maça çıktığını, iki üniversite bitirdiğini ve yabancı dili olduğunu hatırlatan Vural; Türkiye'nin tecrübeli isimleri kenara atmakta usta olduğunu, halbuki teknik direktörlerin yaşlandıkça analiz yetenekleriyle daha verimli hale geldiklerini belirterek sözlerini noktaladı.