Gazeteci Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabından paylaştığı Frank Sinatra imzalı “My Way” şarkısı, medya dünyasında "veda" sinyali olarak yorumlandı. Şarkının “And now, the end is near” (Ve şimdi son yaklaşıyor) dizesini paylaşan Yılmaz Özdil, kulisleri hareketlendirdi.

YILMAZ ÖZDİL KENDİ YOLUNU MU ÇİZİYOR?

Yılmaz Özdil’in bu hamlesi, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik sert eleştirileri ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek tartışmaları sonrası gelen "kurum içi huzursuzluk" iddialarıyla birleşti. Kulislerde, patron Burak Akbay’ın Yılmaz Özdil için “İstifa ettiği gün kurban keseceğim” dediği konuşulurken, bu paylaşım "Özdil kendi yolunu mu çiziyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Yılmaz Özdil'in beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

Gazeteci Yılmaz Özdil'in paylaşımının Türkçesi şöyle:

"Ve şimdi, son yaklaşıyor,

Ve böylece son perdeyle yüzleşiyorum

Arkadaşım, açıkça söyleyeceğim,

Emin olduğum iddiamı ortaya koyacağım:

Dolu dolu bir hayat yaşadım,

Her otoyolda seyahat ettim,

Ve dahası, çok daha fazlası,

Bunu kendi yolumla yaptım"