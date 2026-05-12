Yılmaz Özdil, kendi YouTube kanalında yaptığı son yayınla medya ve siyaset dünyasında deprem etkisi yarattı.

Yeniçağ Gazetesi’nin duyurduğu Sözcü TV'den ayrılış sürecine dair perde arkası gerçekleri kaynak göstererek açıklayan Özdil'in, isim vermeden yaptığı nokta atışı tarifler siyaset ve medya kulislerinde deprem etkisi yarattı.





"Medya tanır, halk bilmez" sözleri Burhanettin Bulut’u mu işaret ediyor?

Gazeteci Özdil'in istifa sürecini anlatırken bahsettiği ve şahitlerin huzurunda kendisine "kiralık gazeteci" teklifiyle gelen kişiye dair yaptığı tanımlama dikkat çekti.

Özdil yayında, "Medya dünyasının çok yakından tanıdığı ama halkta herhangi bir karşılığı olmayan bir genel başkan yardımcısının bana gelerek şahitlerin bulunduğu bir ortamda bana bir teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.

Gazeteci refleksiyle satır araları okunduğunda, Özdil'in işaret ettiği bu ismin CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut olabileceği iddiaları medya kulislerinde hızla yankı buldu. ‘Medya ilişkilerini yöneten ancak kamuoyunda popüler bir figür olmayan tanımlaması bu profilin, Özdil'in "hiçbir siyasi parti ile akçeli ilişkiye girmeyeceğiz" diyerek reddettiği teklifin mimarı olup olmadığı merak konusu.

‘Gece atılan mesajlar’ akıllara Özgür Özel’i getirdi

Yayının en çarpıcı bölümlerinden biri de Özdil'in, teklifi reddettikten sonra maruz kaldığı tehditleri anlattığı kısımdı. Usta gazeteci, "Çok ünlü bir başka siyasetçinin, özellikle gece böyle geç saatlerde abuk subuk mesajlar atan bir siyasetçinin beni WhatsApp mesajıyla açık açık tehdit ettiğini anlatıyorum" diyerek elinde kanıtlar olduğunu belirtti.

'Açık açık tehdit edildim'

Özdil "Çok ünlü bir başka siyasetçinin, özellikle gece böyle geç saatlerde abuk subuk mesajlar atan bir siyasetçinin beni WhatsApp mesajıyla açık açık tehdit ettiğini anlatıyorum. Onların istediği şekilde yayın yapmazsam boykot başlatacaklarını söylediğini, beni böyle tehdit ettiğini anlatıyorum’ ’ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler, siyaset sahnesini yakından takip edenlerin hafızasını da tazeledi. "Gece geç saatlerde atılan mesajlar" benzetmesi, yakın geçmişte Etimesgut Belediye Başkanı'na gece saatlerinde attığı WhatsApp mesajlarıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i akıllara getirdi. Özdil'in boykot tehditlerine boyun eğmeyerek "Elinizden geleni ardınıza koymayın" şeklinde yanıt verdiğini belirtmesi, krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

" Medyanın parayla dizayn edilmeye çalışılmasına karşı çıkan ve tüm belgelerin cep telefonunda durduğunu ifade eden Yılmaz Özdil, "Kepazelikler ortaya saçıldığında, kiralık gazeteciler insan içine çıkamayacak" diyerek yeni ifşaların da kapıda olduğunun sinyalini verdi.