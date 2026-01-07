Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanmasının ardından Yunan bir gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal bir paylaşım geldi.

Sözde gazeteci Maduro'nun gözaltındaki görselini yapay zeka ile düzenleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de yayınlanan Kırmızı-Beyaz programında bu provokatif paylaşıma karşı Yunan gazeteciye haddini bildiren bir açıklamada bulundu.

Özdil'in skandal paylaşım üzerine yanıtı şu şekilde oldu:

'HERKESİ GÖMECEK TOPRAĞIMIZ VAR'

Sosyal medyada çok konuşuldu yani ben o Yunan Gazeteciye buradan şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin yüzölçümü çok büyük. Allah'a çok şükür. Herkesi gömecek kadar toprağımız var. Ben Yunanlı

Gazeteciye denemesini tavsiye ederim.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı yapay zeka ile bir şey yapmış herif. Bir kere Türkiye'yi Venezuela gibi bir ülkeyle yan yana gösterilmesine ciddiye alıp tepki verilmesi de garip. Asıl ikincisi de

yani deniyor ki Saray'ı Türkiye korur mu? 15 Temmuz'da denediler bunu.

'TÜRKİYE BİR ÜLKE DEĞİL VATAN'

Venezuela ile Türkiye kıyaslamak şundan yanlış, adamların devlet başkanını çaldılar. Herifler duruyor öyle. Çünkü bunlar ülke vatan değil. Türkiye vatan. Türkiye üzerine hesap yapmaya çalışanların bunu

gözden kaçırıyor. Türkiye bir ülke değil vatan arada ciddi fark var.

'TÜRK'E KEFEN BİÇMEK İSTEYEN...'

Erdoğan değil Erdoğan'ın terliğini kimse alamaz. Biz varız biz buradayız. Kimse merak etmesin. Türk'e kefen biçmek isteyen mezarını derin kazsın. Burası ülke değil bir vatan. Bize bu vatan toprağını

kuponla vermediler. Dolayısıyla Türkiye'yi Venezuela gibi tırışkadan bir ülke ile kıyaslamak Türk Milletine hakaret.