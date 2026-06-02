Yılmaz Özdil, son paylaştığı videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deniz Baykal'ın CHP'den tasfiyesiyle başlatılan süreçte partinin gerçek evlatlarının da adeta bir "Guguk kuşu operasyonuyla" tasfiye edildiğini, Kılıçdaroğlu döneminde en yakınında Özgür Özel'in olduğunu hatırlattı. Özdil "Yaşananlardan Kılıçdaroğlu kadar Özel de sorumludur" dedi. Özgür Özel'i "Guguk kuşu yumurtasına" benzetti.

Yılmaz Özdil'in konuşması şöyle:

Kariyerimi hatta hayatımı ortaya koyarak, mahalle baskısına kulak asmadan doğru bildiğimi dosdoğru anlatıyorum. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır diyorum. Hayat işte acımasızca anlatıyor.

"BUTLAN KARARI BEKLEDİĞİMDEN ÖNCE ÇIKTI"

'Guguk Kuşu Operasyonu' dilimizde tüy bitti, şimdi idrak edildi mi? Edildi. Devamı var ama devamı var. Ben kendi payıma bu butlan işini Temmuz başındaki NATO zirvesinden sonra bekliyordum. Öyle demiştim ya, majör sürpriz olmazsa demiştim ve maalesef işte havlucunun ve böceklerin itirafları majör sürpriz oldu, hadiseyi hızlandırdı, öne çekti.

"ASIL HEDEF ÖZEL DE KILIÇDAROĞLU DA DEĞİL"

Ben kendi payıma belediyelere yönelik operasyonların peş peşe devam edeceğini, belediye operasyonları tamamlanınca butlanın geleceğini tahmin ediyordum. Ama havlucu ile böcek işi hızlandırdı. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: CHP seçmenini, Kılıçdaroğlu'cu ve Özgür Özel'ci diye tribünlere bölenler ama temel hedef bunların ikisi de değil aslında. Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de hikayedir.

"CHP'Yİ İMHA EDİYORLAR"

Kılıçdaroğlu üzerinden 2010 yılında başlatılan Guguk Kuşu Operasyonu'yla Guguk Kuşu yumurtaları tarafından ele geçirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ni imha ediyorlar. Komple imha ediyorlar. Temel amaç aslında bu. Ne yapmamız gerekiyor diye soruyorsunuz ısrarla.

"CHP'NİN GERÇEK EVLATLARI İNİSİYATİF ALMALI"

2010'dan beri ne yapılması gerektiğini söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim: CHP'nin gerçek evlatlarının inisiyatif alması lazım. Artık iş işten geçmek üzere. Bu kaotik ortamdan hani 'Her şer de hayır vardır' denir ya, gerçekten bir hayır çıkması mümkün. CHP'nin yuvadan atılan gerçek evlatlarının inisiyatif alması gerekiyor.

Ve Sözcü'den istifa ettiğim gün söylemiştim, biliyorsunuz 'Testi kırılmadan önce söylemeyi severim' açık yüreklilikle bir daha söyleyeyim. Bakın öyle sineye hazin gerçeklerle yüzleşilecek ki; butlan kararı bile devede kulak kalacak. Para için, şahsi ikballeri için halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyen pek çok kişi, özellikle medyada insan içine çıkamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni imha ediyorlar şimdi.

"BAYKAL'IN 6 OK LİSTESİ HAZIRDI"

2010 yılıydı, 16 yıl önce kaset kumpası patladı. Demokrasi tarihimizin kırılma noktasıydı. Deniz Baykal imha edildi, Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu mükemmeldi çünkü sadece 15 gün sonra CHP kurultayı vardı, sadece 4 ay sonra da ama 'Evet' referandumu vardı. Yargıyı komple cemaatin eline verecek olan yetmez ama evet referandumu vardı. Bu anlatacağım detayı sadece bir avuç insan bilir, bakın onlardan biri de benim. 'Gaslight' isimli kitabımda da yazdım. Deniz Baykal, 15 gün sonra yapılacak olan kurultay için ulusalcı bir yönetim listesi hazırlamıştı, tek tek saymayayım ama kimler vardı biliyor musunuz? Mesela onur duyduğumuz Yargıtay başsavcısı Sabih Kanadoğlu var, Profesör Ümit Kocasakal gibi isimler vardı. Kelimenin tam manasıyla 6 ok listesiydi.

"ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NUN HEMEN YANINDAYDI"

Deniz Baykal imha edildi, Dörtlü Çete'lik FETÖ operasyonuydu. 2008'den beri planlanan Guguk Kuşu operasyonu başlamıştı 2010 yılında Tüm bunlar yaşanırken bakın tekrar soruyorum. Özgür Özel neredeydi? Kılıçdaroğlu'nun hemen yanı başındaydı. Her kararının ortağıydı. Bazıları unutabilir, arşiv asla unutmaz. Türkiye'nin bekasını, çocuklarımızın geleceğini şahsi ikbal beklentilerine sattılar. Kılıçdaroğlu suçluysa en başta Özgür Özel bu suçun ortakları var. Kiraladıkları aparat gazetecilerle birlikte bugün ellerini yıkayıp yola devam etmek istiyorlar. Yok öyle.

Beş stentim var ama bu kalp durana kadar bu millete ne yaptığınızı, CHP seçmenlerine ne yaptığınızı, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine ne yaptığınızı, özellikle gençlerimize ölene kadar anlatacağım.

2010 yılından beri Guguk Kuşu operasyonu, AKP iktidarda tutma projesidir dediğim için; Kılıçdaroğlu döneminde CHP'yi geri almadan Türkiye'yi geri almamız mümkün değil dediğim için başıma gelmeyen kalmadı.

Guguk Kuşu operasyonu nihayet idrak edildi mi? Evet, edildi. Aynı şekilde ısrarla söylüyorum: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu döneminin guguk kuşu yumurtasıdır. Bunu söylediğim için yine başıma gelmeyen kalmadı. Tıpkı 2023'te olduğu gibi 2026'da yine linç kampanyası yapıldı. Bizzat Özgür Özel'in talimatıyla, Burhanettin Bulut'un talimatıyla hakkımda boykot kampanyası başlatıldı.

"BU OLANLAR DEVEDE KULAK KALACAK"

Bu anlattıklarımın aslında ne demek olduğu yine çok yakında gayet net anlaşılacak. Hayat mutlaka anlatır. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil misali söylüyorum. Öyle gerçekler ortaya çıkacak ki, bu olanlar devede kulak kalacak.

Bir zamanlar Kılıçdaroğlu cilalaması yapan, şimdi Özgür Özel cilalaması yapan iliştirilmiş gazeteciler insan içine çıkamayacak. Öngörü değil bakın, tıpkı Guguk Kuşu operasyonunda olduğu gibi somut bilgiye dayanarak söylüyorum. Bazıları anlamak istemeyebilir, hayat mutlaka anlatır.

CHP seçmenini Kılıçdaroğlu'cu ve Özgür Özel'ci diye tribünlere böldüler ama temel hedef bunların ikisi de değil. 2010 yılında başlatılan guguk kuşu operasyonuyla, guguk kuşu yumurtaları tarafından ele geçirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ni kökünden imha ediyorlar. Temel amaç aslında bu."