ABD, Donald Trump'ın emriyle Venezueala saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı. Maduro'nun kaçırılmasına dünyadan tepki yağarken gazeteci Yılmaz Özdil'den çarpıcı bir yorum geldi.

Youtube kanalında Maduro'nun kaçırılmasını anlatan Özdil, "Ankara penceresinden bakmak gerekiyor.

Sadece ve sadece Türkiye'nin çıkarlarının, Türk milletinin çıkarlarını gözetmek gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI GÖZETMEK GEREK'

Özdil'in Youtube kanalında ki açıklamaları şöyle:

"Trump'a küfür ederken küfür edelim ama madalyonun öbür tarafını da iyi okumak gerekiyor.

Hep söyledim. Şu iyi bu kötü filan demek yerine hayata Amerikalı gibi bakmak yerine veya hayata, Venezuelalı gibi, Rus gibi Çinli gibi bakmak yerine, hayata daima Ankara penceresinden bakmak gerekli.

Sadece ve sadece Türkiye'nin çıkarlarını, Türk milletinin çıkarlarını gözetmek gerekiyor.

Savaşları, enerji paylaşımlarını falan analiz ederken, saçma sapan ideoloji gözlükleriyle değil... Türk milletinin gözüyle bakmak gerekiyor. ABD'yle ilişki kurarken de Venezuela'yla ilişki kurarken de Rusya'yla, İsrail'le İran'la veya Çin'le veya Avrupa Birliği'yle veya Yunanistan'la ilişki kurarken de hayata daima Ankara penceresinden bakmak gerek. Trump'ın kötü adam olması Maduro'yu iyi adam yapmaz,

Maduro'nun diktatör olması da Trump'ı özgürlükçü yapmaz"