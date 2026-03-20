Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi haline gelen baklava, fiyatıyla cep yakıyor. Bakla fiyatlarına gelen zamlarla artık lüks haline geldi. Bayramda misafirlere artık daha ucuz olan lokum ikramları yapılıyor.

2021 yılında yaklaşık 183 TL olan fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı, bugün birinci kalite ürünlerde 1.800–2.000 TL bandına kadar geldi. Öyle ki bir dilim baklavanın fiyatı şu anda 100 ila 120 TL arasında değişiyor.

'AKP DÖNEMİNDE ‘BOŞ BAKLAVA’ SATIŞA ÇIKTI'

Baklava fiyatlarının 120 TL bandına gelmesini eleştiren gazeteci Yılmaz Özdil, Osmanlı zamanında padişahların tatlısı olan baklavanın Cumhuriyet’le birlikte halkın tatlısı olduğunu söyledi. Özdil, “Şeker fabrikaları açıldı, 1920’de şekerin kilosu 150 kuruşken 1930’da 30 kuruşa düşmüştü. Tarihimizde ilk defa AKP döneminde ‘boş baklava’ satışa çıktı” dedi.

Özdil’in YouTube üzerinden yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Baklava vatandaşım uzaktan baktığı bir tatlı haline geldi. Cumhuriyet vizyonuna ihanetin bedelidir baklavanın hali. Yerli üretim üzerine inşa edilen, halkın refahı üzerine inşa edilen bağımsız Türkiye idealini sırtından hançerlemenin faturasıdır baklavanın bu hali. Cumhuriyetin içini boşaltırsan geriye işte anca böyle boş baklava kalır. Cumhuriyetin malının mülkünün haraç mezat satılmasını, cumhuriyetin adeta tasfiye edilmesini şuursuz gözlerle seyredersen, şu bayram sabahında işte tanesi 120 liraya satılan baklavayı da işte anca böyle uzaktan seyredersin.”