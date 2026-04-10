Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Sürecin kademeli ilerlediğini dile getiren Özdil, hedefin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olabileceğini öne sürdü.

Sürecin her gün genişletildiğini ifade eden Özdil, “Sistematik olarak her gün bir adım atılıyor. Yapılan işlemler birbirine bağlanarak ilerletiliyor” dedi.

'BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURULUYOR'

Bazı belediye başkanları üzerinden zincirleme bir ilişki kurulmaya çalışıldığını söyleyen Özdil, Bornova Belediye Başkanı’nın Uşak üzerinden, Ankara İl Başkanı’nın ise Tunç Soyer davası üzerinden hedef alındığını öne sürdü.

'UŞAK VE ANTALYA ÜZERİNDEN ÖZGÜR ÖZEL’E ULAŞILACAK'

Özdil’e göre sürecin bir sonraki aşamasında Uşak Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden CHP lideri Özgür Özel ile bağlantı kurulmaya çalışılacak. Bu yönde özel bir çalışma yürütüldüğünü iddia eden Özdil, “Göz göre göre geliyor” ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL’E ÖZEL FAALİYET'

Yılmaz Özdil’in sözleri şu şekilde: