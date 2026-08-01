Yılmaz Özdil'in, "Burhanettin Bulut bana Sözcü TV'deyken para teklif etti" iddiasına yanıt veren Bulut, hiçbir zaman akçeli işlerle ilgilenmediklerini söyleyerek iddiaları yalandı. Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burhanettin Bulut'a "Benim sicilim lekeli değil ama, seninki fez’lekeli… Burhanettin Bulut, yüreğin varsa böyle bir programı benimle yapsana…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Burhanettin Bulut, OnlarTV'de katıldığı programda Şule Aydın'ın yılmaz Özdil hakkında yönelttiği "para teklifi" iddiasına yanıt vermişti. Bulut ve Aydın arasında geçen diyalog şöyleydi:

Şule Aydın: Peki, gazetecilere para verdiğiniz iddiası?

Burhanettin Bulut: Yani, iddia. Hani "ispatlasınlar" falan denir ya, ondan da vazgeçtim. Yani...

Şule Aydın: Ama hani kamuoyunun önünde en çok bilinen haliyle sorayım. Yılmaz Özdil'in buna ilişkin kendisiyle, hatta bir başka odada tanıklar da var, yayını parayla yaptırmak gibi bir teklifiniz oldu mu?

Burhanettin Bulut: Yalan. Doğru değil. Yani Yılmaz Özdil bunu neden söylüyor, amacı nedir inan anlamış değilim. Ama bizim değiller Yılmaz Özdil gibi birisine... Zaten Sözcü TV'nin yayın politikasını biliyorum yani. Onca zamandır ilişkide olduğumuz yer. Yılmaz Özdil'den önce de görüşüyorduk, sonra da görüşüyoruz. Akçeli işlerle işi olmayan bir kanal. Değil o kanala, kişilere falan böyle bir teklifimiz hiçbir zaman olmadı.

Orada bahse geçen konu şu: Bizim mitinglerimiz Sözcü TV tarafından veriliyordu. Yılmaz Özdil göreve geldikten sonra verilmedi, biz de onu sorgulamaya gittik. Tüm mesele o. Orada üç kişi vardı...

Şule Aydın: Sorgulamaya gittik derken, bir televizyon kanalının bir mitingi verip vermemesi siyasi partinin bunu sorgulama hakkını mı veriyor?

Burhanettin Bulut: Sorgulama kelimesinden bir şey çıkartmayın. Sormaya gittik, yani mevzu nedir... Aynen şöyle girdim: "Bizim bir..." Yani ben kurumsal olarak görevliyim zaten. "Bizim bir yanlışımız var mı, ne var, ne yok, nedir mevzu? Bir politikanız mı var?" Çünkü toplum... Ya direkt yazıyor, "Sözcü TV bunu vermiyor", işte "Bu kanal şöyle dönüştü, böyle dönüştü" falan gibi birtakım kirli bilgiler dolanıyor. Sonuçta o kirli bilgileri yok etmenin yolu iletişim kurmak. Orada derdimiz bir iletişim kurmaktı. Sorgulamak ya da işte "Şöyle yapın, böyle yapın" hiçbir zaman böyle bir şey söylemedik. hiçbir zaman, hiçbir kanala...

Şule Aydın: Peki akçeli bir şekilde sizinle iş yapmak isteyen gazeteciler oldu mu? Siz bir teklifte bulunmadınız ama size böyle bir teklifle gelen gazeteciler oldu mu?

Burhanettin Bulut: Hiç kimse.