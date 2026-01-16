Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın tarihi binasının kendi adını taşıyan müze olarak düzenlendiğini duyurarak "Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler sergileyeceğiz." demişti. Gazeteci Yılmaz Özdil'in konuyla ilgili bugünkü yazısı dikkat çekti.

Özdil "Hadi gelin “hediye” meselesini de anlatayım" diyerek şunları paylaştı:

"2005 yılıydı. Asrın liderimiz Moskova’ya gitti, Odalar Birliği tarafından inşa edilen alışveriş merkezinin açılışını yaptı. Topluca mağazaları gezerlerken, bir halıcının önüne geldiler, asrın liderimiz vitrindeki ipek halıyı çok beğendi, halıcı jest yaptı, o ipek halıyı asrın liderimize hediye etti. Bilahare, mağazaları gezmeye devam ettiler, bir kuyumcunun önüne geldiler, kuyumcu jest yaptı, asrın liderimizin değerli eşi hanımefendiye, pırlantalı bir gerdanlık hediye etti.

Gel gör ki, dedim ya henüz 2005 yılıydı, medya henüz böyle yalaka değildi, harbi harbi gazetecilik yapılıyordu, asrın liderimiz Moskova’dan İstanbul’a döner dönmez canlı yayın kameralarıyla karşılandı, zonk diye mikrofon uzattılar, kendisine hediye edilen halının fiyatını sordular. E, tabii çok sinirlendi… “Gazetelerde ağza alınmayacak, milletin adap çizgilerinin dışında ifadeler kullanılması çok çirkindir” dedi, hediyenin fiyatını izah etti, “çirkin ifadeler kullandılar ama gafil avlandılar, halının fiyatını 30 bin dolar diye yazdılar, halbuki perakende fiyatı 10 bin 600 küsur dolar” dedi, kendisini karşılamaya gelenler “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye alkışladı.

Alkışlandı ama, medya işin peşini bırakmadı, kurcalamaya devam ettiler, bunun üzerine, asrın liderimiz mevzuyu uzatmak istemedi, hediye edilen pırlantalı gerdanlığın kuyumcuya iade edildiği açıklandı, hediye edilen ipek halı ise, başbakanlık envanterine kaydedildi. Devlet envanterine kaydedilen hediye ipek halının kayıt numarası kaçtı biliyor musunuz... 001’di." dedi.

Özdil, ABD başkanlarının hediye kabul etmediğini hatta, eğer hediye 250 dolardan pahalıysa, sembolik olarak bile kabul etmelerinin kanunen yasak olduğunu hatırlattı. Özdil "Görev süresinin bitmesini bile bekleyemez, aldığı saniyede devlete verir. ABD başkanına verilen her hediye, devlet tarafından kayıt altına alınır, arşivlenir, görev süresi sona erdiğinde, hediyelerin tam listesi, isim isim, maddi değerleriyle birlikte kamuoyuna açıklanır. Mesela hiç unutmuyorum, Bush’a gelen hediyeler arasında Dalia Lama’nın hediye ettiği çerez paketi bile vardı, sadece altı dolardı! Sadece altı dolarlık hediyenin bile kimden geldiği, ne zaman geldiği, ne vesileyle geldiği, Amerikan vatandaşlarına açıklanmak zorundadır, kanunen böyledir." dedi.

Yılmaz Özdil, dünyada ülke liderlerinin "hediye" kurallarını şöyle sıraladı:

"250 dolardan fazlaysa, ABD hükümetinin bakanlarına da hediye veremezsin, senatörlere de veremezsin, CIA başkanına da veremezsin. Avrupa’da mesela, bakanlara başbakanlara zaten kişisel hediye veremezsin de, Avrupa Birliği’nde görev yapan memurlara bile 50 eurodan pahalı hediye veremezsin, kanunen yasaktır, 50 eurodan pahalı hediye verirsen, hem kabul etmez, hem de “şu ülkeden şu kişi, şu kurum, şu şirket” diye rapor tutarak -derhal- Yolsuzlukla Mücadele Dairesi’ne bilgi vermek zorundadır.

İngiltere’de mesela, başbakan, bakanlar ve tüm kamu personeli için 140 sterlin hediye sınırı var, tüm hediyeler üç aylık dönemler halinde, şeffaf şekilde yayınlanır, kanunen böyle, İngiliz halkı teeeek tek görür. Gene hiç unutmuyorum, David Cameron’ın başbakan olduğu dönemdi, iPad hediye edilmişti, 429 sterlindi, başbakan bu hediyeyi çok beğendi, devlete kendi cebinden 429 sterlin ödedi, kendisine hediye edilen iPad’i devletten satın aldı. Almanya’da devleti yönetenlere uçak bileti bile hediye edemezsin...

2012 yılıydı, Almanya cumhurbaşkanı tatile giderken kendi cebinden ekonomi sınıfı uçak bileti almıştı, bu uçak biletini üste para ödemeden first class’a çevirdiği ortaya çıktı, Almanya ayağa kalktı kardeşim, savcılık derhal soruşturma açtı, cumhurbaşkanı halktan özür diledi, yetmedi, buradan başlayan tartışma neticesinde istifa etmek zorunda kaldı.

Hatta bakın, siyasetçileri boşverin, Almanya’da bir öğrenci öğretmenine 10 eurodan pahalı hediye veremez. Farzedelim bütün sınıf birleşip, topluca hediye almak isterlerse, farzedelim bu topluca alınan hediye 30 euroysa, okulun denetleme kurulundan özel olarak izin almaları gerekir, yoksa öğretmen hediyeyi kabul edemez, kanun böyle"

Özdil'in sosyal medyada gündem olan yazısına "Erdoğan'a ders niteliğinde sözler" yorumları yağdı.