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AK Parti'nin 25. kuruluş yılı 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla kutlandı.



Usta gazeteci Yılmaz Özdil 'AKP'nin 25 Yılı' isimli yayınında AK Parti'nin politikalarını sert bir dille eleştirdi.



Özdil yayınında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetin bütün mirasını yiyip bitirdiler ya. Ya fabrika kuran fabrikaları satarak başladılar. Taksan'ı, Geroksan'ı sattılar. Limanlarımızı sattılar. Ne Mersin limanı kaldı, ne İzmir limanı, ne Salı Pazarı. İşte şimdi bu Galataport hepsini sattılar. Devlete ait tankerleri, gemileri, feribotları bile sattılar. Oymapınar barajını sattılar. Seka'yı sattılar. Tekelin alkollü içecek bölümünü sattılar. Tekelin sigara bölümünü ayrıca sattılar. Binalarını, fabrikalarını, depolarını bile sattılar. Kibrit fabrikasını bile sattılar. Ya gübre sanayi işletmelerimizi sattılar.''

'VATANDAŞLIĞIMIZI BİLE SATIYORLAR'



Eti, bakırı, eti kromu, eti alüminyumu, eti gümüşü sattılar. Şeker fabrikalarımızı sattılar. Türk Hava Yollarının %45'ini sattılar. Halkbank'ın %25'ini sattılar. Doğalgaz dağıtım şirketlerini sattılar. Altın yumurtlayan tavuk Türk Telekomu sattılar. Kablolarına kadar sattılar. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ı sattılar. Petkim'i sattılar. Erdemir'i sattılar. Sigorta şirketlerini sattılar. Emekli sandığına ait otelleri, arazileri sattılar. Ya kamuya ait 7.000'den fazla gayrimenkulü sattılar. Araç muayene istasyonlarını sattılar. Oyak Bankı sattılar. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı sattılar. İskenderun Demir Çelik'i sattılar. Elektrik santrallerini sattılar. Elektrik dağıtım şirketlerini sattılar. Madenlerimizi sattılar. 160.000'den fazla maden ruhsatı sattılar. Vatandaşlığımızı bile satıyorlar. Satıyorlar.

3 TRİLYON DOLAR VERGİ VE KATLANAN DIŞ BORÇ

Ama son 25 yılda ne kadar vergi ödedik biliyor musunuz? Türk vatandaşları olarak hepimiz ortalama döviz kuruyla ne kadar vergi ödedik? Toplam 3 trilyon dolar vergi ödedik. 3 trilyon dolar. Nerede bu para? AKP iktidara geldiğinde ne kadar dış borcumuz vardı? 130 milyar dolar dış borcumuz var. 3 trilyon dolar vergi ödememize rağmen bu az önce saydığım Türkiye'nin bütün malını mülkünü satmamıza rağmen Türkiye'nin dış borcu nereye çıktı? 550 milyar dolara çıktı ya. Ya hem 3 trilyon dolar vergiyi yok ettiler hem satılan mallardan gelen paraları yok ettiler. Üstüne de 400 milyar dolar fazla borç yaptılar. İstanbul havalimanını ya dünyanın en güzel havalimanını iptal etti. Yıktılar ya. Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına gitmediğimiz tren garına, görmediğimiz otoyola, yatmadığımız hastaneye dolar bazında para ödetiyorlar.

'MİLLET UCUZ KIYMA KUYRUKLARINDA TİTREŞİYOR'

AKP iktidara geldiğinde tarım konusunda kendi kendine yeten ülkelerden biriydik. 25 yılın sonunda ne haldeyiz? Sebzeden meyveye, buğdaydan balığa her şeyi ithal ediyoruz ya. Tarımda dünyanın en büyük ithalatçısı olduk ya. Bunca ithalata rağmen ucuzlamıyor. Aksine fiyatlar yükseliyor. AKP iktidara geldiğinde çeyrek altın aldığımız parayla şimdi 1 kilo hıyar bile alamıyoruz. Ya AKP'den önce kırmızı et ihracatçısıydık. Kırmızı et fazlamız vardı. En yoksuluğumuz bile kırmızı et alabiliyordu. Çocuğuna köfte yapabiliyordu. Şimdi ithal ineği ithal samanla besliyoruz. Millet ucuz kıyma kuyruklarında titreşiyor. Türk halkı yoksullaşırken kendi yandaşları servet rekorları kırıyor.'' ifadelerini kullandı.