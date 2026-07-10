Ali Haydar Fırat'ın "Gazetecilere ve ajanslara 720 milyon lira para verildi" söyleminin ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'li Burhanettin Bulut'un, kendisine para teklif ettiğini, SÖZCÜ TV'de sözleşme karşılığı yayın yapılması teklifinde bulunulduğunu iddia etti. Burhanettin Bulut ise Özdi'e "Bu kadar kötülüğü nasıl barındarabiliyorsunuz?" dedi. İkili arasındaki tartışma, karşılıklı açıklamalarla büyüdü.

"BURHANETTİN BULUT'UN EKRANA ÇIKARILMASINI YASAKLADIM"

Meslek hayatım boyunca ilk kez ve sadece tek kez bir kişinin ekrana çıkarılmasını yasaklıyorum. Çünkü adam söylüyor; 'Para verelim, öyle yayın yapalım' diye. Ya bu adamı ekrana nasıl çıkarırız ya? Ben bunları Burhanettin Bulut’un yüzüne söyledim. Hatta şöyle, bu toplantıdan kalktıktan sonra da Burak Akbay’ı telefonla aradım, bilgilendirdim. Dedim 'Böyle böyle oldu ya.' Adam... Yani o kadar rahat ki dedim ya, adam alenen 'Sözleşme yapalım' falan... Ben de dedim bunları söyledim. 'Az bile söylemişsin' dedi Burak Akbay. 'Bizi kimse parayla satın alamaz' dedi, evet. Teşekkür etti bana bunları söylediğim için. Ben bunları Burhanettin Bulut'un yüzüne söyledim, toplantıda söyledim. Ertesi sabah, tesadüfe bakın... Ertesi sabah sosyal medyada 'Sarayın adamı Yılmaz Özdil' diye kampanya başlatıldı. 'Gizli AKP'li Yılmaz Özdil kovulana kadar Sözcü'yü boykot ediyoruz, seyretmiyoruz' kampanyası başlatıldı

BURHANETTİN BULUT: BU KADAR KÖTÜLÜĞÜ NASIL TERCİH EDİYORSUNUZ?

Özdil'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Burhanettin Bulut, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Yılmaz Özdil! Bu kadar kötülüğü neden tercih ediyorsunuz, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu öfkenin ve kişisel kininizin kaynağı nedir, çözebilmiş değilim. O görüşmede dört kişiydik. Size açıkça, gazetecilerle ticari ilişki kurulmasını doğru bulmadığımı, sosyal medya üzerinden yürütülen kirli ilişki ağlarını benimsemediğimizi söyledim. Ayrıca şahsınızla ilgili kişisel hiçbir sorunumuz olmadığını da özellikle ifade ettim. Eğer hakkımızda bir önyargınız ya da yanlış bildiğiniz bir husus varsa, bunu yüz yüze konuşup açıklığa kavuşturmak amacıyla geldiğimi de anlattım. Ne var ki, iyi niyetle gerçekleştirdiğim o ziyaretten bile kötülük üretmeyi başardınız. “Kiralık gazeteci” gibi ifadeler kullanmanız, gerçeği arama niyetinde olmadığınızı; iftira ve algıyı tercih ettiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Sözleri bağlamından koparıp kişisel husumetinize malzeme yapmak, haklı olduğunuzu değil, çaresizliğinizi gösterir. Size tavsiyem; sözlerinizi zehirli ithamlardan ve kişisel hırslarınızdan arındırmanızdır. Sizi, etrafınıza saçtığınız kötülükle, hakikatten uzaklaştıran öfkenizle ve kendi sözlerinizin vicdani yüküyle baş başa bırakıyorum.

ÖZDİL: ÖLENE KADAR TERCİHİM BU

Bugünkü YouTube yayınımda Özgür Özel yönetiminin medyadan sorumlu kişisi Burhanettin Bulut’un bana sözleşmeyle para teklif ettiğini, reddettiğimi, gazeteci kiralamanın “demokrasi suçu” olduğunu anlattım. X’ten cevap vermiş, “bu kadar kötülüğü niye tercih ediyorsunuz” diyor… Gazeteci olarak herhangi bir siyasi partiden para almamak “kötülük tercihi”yse, çok şükür ölene kadar tercihim bu.

BULUT: ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİNİ SAPTIRIYORSUNUZ

Konuyu sırf “olmayan bir para teklifi” iddiasına indirgemeye çalışmanız amacınızın ne olduğunun bir göstergesi. Hayatım boyunca hiçbir gazeteciye para teklif etmedim, etmem de. Burada asıl üzücü olan, meslektaşlarınıza ve gazetecilik mesleğine gösterdiğiniz saygısızlıktır. Laf cambazlığındaki maharetiniz, sözleri cımbızlayıp insanlara iftira atma konusundaki becerinizle birleşince, gerçeği perdeleyebileceğinizi sanıyorsunuz. Görevinizi bildiğiniz gibi yapmaya devam edin. Belli ki kendinize uygun bir mecra bulmuşsunuz. Ülkenin bunca ağır ve gerçek gündemi varken, yalan ve çarpıtmalarla gündem oluşturmaya çalışmanız aslında kötü niyetinizi de ele veriyor. Haydi bakalım, Sözcü TV’de kaybettiğiniz reytingi burada toplamaya, birilerine de şirin görünmeye devam edin. Tarih, er ya da geç, herkesi olduğu gibi sizi de yazacaktır.

ÖZDİL: BAKALIM BESLEDİĞİNİZ APARAT MEDYA SİZİ KURTARABİLECEK Mİ?