Yılmaz Özdil, Yeniçağ Ankara Temsilcisi 'Ankara'nın siyasi nabzını en iyi okuyan isimlerin başında gelen Ahmet Takan'a' dikkat çekerek şunları söyledi:

"Başkent Ankara'nın nabzını en iyi tutan gazetecilerin başında geliyor. Ahmet Takan Yeniçağ gazetesinde Ahmet Takan… Takip ediyor musunuz? Edin mutlaka.

Yeniçağ neden önemli? Çünkü CHP'li değil ama CHP karşıtı da değil. Takan, 3-4 gün önce orada yazı yazdı. Ne dedi? ‘Net ve somut olarak söyleyebilirim ki sarayla CHP arasındaki görüşmeler sıkı şekilde devam ediyor’. Ahmet Takan ‘her iki kanatta hem saray hem CHP tarafı bendeki bu bilgiyi doğruluyor’ diye yazdı."

Bu bilginin her iki tarafça yalanlanmadığını da belirten Yılmaz Özdil, "Yalanlandı mı? Hayır. Neden? E çünkü Ankara'da herkes bu bilginin net ve somut doğru olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

‘BUKALEMUN GAZETECİLER GERÇEKLERİ SAKLIYOR’

Muhalif olarak bilinen medyanın bu konuyu kasıtlı olarak görmezden geldiğini savunan usta gazeteci, eleştirilerinin dozunu artırarak sözlerine şöyle devam etti:

"E hal böyleyken dikkat edin lütfen bu kalem gazetecileri bu konudan tek kelime bahsediyorlar mı? Kapalı kapılar arkasında neyin pazarlığı yapılıyor? CHP yönetimi ile saray arası. Bu soru sorulduğunda bu bukalemun gazetecilerin hepsi birden ne oluyor? Gözleri başka taraflara bakıyor. Kamufle oluyorlar. Ortamda görünmez oluyorlar."

Özdil, medya kuruluşlarının tutumunu da şu sözlerle hedef aldı:

"Muhalif televizyonlarda, YouTube'larda falan 24 saat CHP konuşuyorlar. Bu konudan tek kelime bahsetme. CHP seçmenleri bu mevzuyu asla duymasın diye renk değiştiriyorlar."

CHP’NİN EN BÜYÜK SORUNU BU KALEMLER

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve gerçek partililere de seslenen Özdil, partisinin acil olarak atması gereken adımları şu ifadelerle özetledi:

"CHP'nin şu anda en büyük sorunu bu kalemler. Dolayısıyla acizane önerim hani hep çözüm söyle filan deniyor ya bakın acizane çözüm önerim. Onu ihraç edelim bunu kovalım. Şunu partiden atalım. Trollere kiralık gazetecilere para verelim. İşimize gelmeyen gazetecileri linç ettirelim. İşten attıralım filan. Bunlarla uğraşacağınıza siz önce bu bukalemunları partiden temizleyin kardeşim. Temizleyin."

PARTİ RUHEN BÖLÜNDÜ FİZİKEN DE BÖLÜNECEK

Partinin geleceğine dair kritik ve karamsar bir uyarıda bulunan Yılmaz Özdil, "bukalemunların" acilen ayıklanması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer gerçek CHP'liyseniz bunu yapın. Eğer gerçekten AKP politikalarına karşı çıkılıyorsa, eğer gerçekten CHP'nin iktidar olması isteniyorsa, sarayla yapılan pazarlıklarda ne konuşuluyor bilmiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer gerçekten CHP'nin iktidar olması isteniyorsa mutlaka bunun yapılması gereki. Gerçek CHP'lilerin değil, habere renk değiştirerek CHP'li gibi görünen bukalemunların dışlanması gerekiyor. Yoksa bu kafayla gidilirse bakın çok açık görülüyor ki ruhen bölündü parti fiziken de bölünecek. Bu bukalemunlar gene kılıktan kılığa girerek paçayı kurtaracaklar eminim. Olan CHP seçmenine olacak. Şu anda CHP seçmeninin zihninde yaratılan bulanıklığın sebebi bu kalemlar. Bunların ayıklanması lazım. Benden söylemesi."