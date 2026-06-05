Yılmaz Özdil CHP'de ortaya çıkan yeni parti iddialarının bilinçli bir şekilde ortaya çıkarıldığını ve oy oranları üzerinden manipüle edildiğini söyledi. Yaşanan süreci "Guguk kuşu operasyonlarının son aşaması" olarak değerlendiren Özdil, 2 yılda CHP'nin ne duruma getirildiğini aktardı.

Özdil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP DAĞITILIYOR"

"CHP'den ayrılıp yeni parti kurmayı en doğru ve tek doğru seçenekmiş gibi sunuyorlar. Bunu ufak ufak hazırlayarak geliyorlar. Ben de testi kırılmadan önce diyorum ki guguk kuşu operasyonunun son aşamasına gelindi. CHP yuvası dağıtılıyor.

"BÖLÜNE BÖLÜNE AKP TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU"

Ne demek istediğimi şöyle hatırlatayım bakın; CHP üçe bölünmüştü. 1994'te seçim yapıldı, Tayyip Erdoğan aradan sıyrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1995'te bu defa genel seçim yapıldı. CHP ikiye bölünmüş vaziyetteydi. İkisinin toplamı %25'ti ama Refah Partisi aradan sıyrıldı, onlar bölündüğü için %21 ile birinci parti oldu, hükümet kurdu. 2002 seçiminde ne oldu? CHP yine ikiye bölünmüş vaziyetteydi. Bölüne bölüne, AKP tek başına iktidar oldu.

"CHP'Yİ CHP'YE KIRDIRMA PROJESİ"

Şimdi, CHP'yi yine bölüyorlar. Niye? E, görmek istemeyenlerin bile göreceği kadar net, anlamak istemeyenlerin bile anlayacağı kadar net; AKP tek başına iktidarda kalsın diye CHP'yi bölüyorlar yeni partiyle. CHP'nin seçmenlerini tribünlere böldüler ama mesele Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel meselesi değildir. Bunların ikisi de lider filan değildir. Parti bünyesindeki ve medyadaki aparatçıklar marifetiyle CHP'yi CHP'ye kırdırma projesidir.

12 Eylül'de partiyi kapatarak bölünmesine sebep olmuşlardı; bu defa guguk kuşu yumurtalarını birbirine kırdırarak bölüyorlar. CHP'nin en az bir 20-25 yıl daha kaybetmesi için asla ama asla yapılmaması gereken bir şey hepimizin gözünün içine bakılarak yapılıyor, yeni parti kuruluyor. İyi bir şeymiş gibi bunu anlatıyorlar CHP seçmenine.

"ÖZEL'İN NORMALLEŞMESİ İKTİDARA TOPARLANMA FIRSATI VERDİ"

Bakın hatırlayalım lütfen; genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz büyük kibre kapılan Özgür Özel, sarayın yayın organı olan Sabah gazetesine röportaj veriyordu. Ne diyordu? 'Normalleşiyoruz' diyordu. Aparatçıklar da alkışlıyordu, 'Şahane' diyordu. 'Erken seçim istemiyoruz' diyordu Özgür Özel. Elinde mesir macunuyla sarayı ziyareti gidiyordu, aparatçıklar alkışlıyordu. Mecliste Tayyip Erdoğan'ı görür görmez ayağa fırlayıp ceket ilikliyordu. CHP milletvekillerine de 'Siz de ayağa kalkacaksınız' diye zoraki genelge yayınlıyordu. 'Ayakta karşılamamıza şaşıranlara şaşırıyorum, bunda şaşıracak bir şey yok. Cumhurbaşkanına saygısızlık yapmayacağımızı zaten defalarca söyledik. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bu şekilde davranmaya devam edeceğiz' diyordu Özgür Özel.

Atatürk'ün partisi CHP sanki kendisinin babasının şahsi malıymış gibi 'Bedelini ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim. Kaybediyorsak ben kaybediyorum' diyordu. Ya öbür taraf 'Soyuluyorsam ben soyuluyorum' diyor, bu tarafta diyordu ki artık 'Kaybediyorsak ben kaybediyorum.'