Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı söylemlerde bulundu. CHP'den bir ismin kendisinden bir takım şeyler istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyleyen Özdil, ertesi gün bir mesaj ile tehdit edildiğini, daha sonra hakkında karalama kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Yılmaz Özdil'in açıklamaları şöyle:

"Ünlü bir siyasetçi bana geldi. Ünlü diyoruz ama halk pek tanımıyor aslında, halkta bir karşılığı yok ama medya dünyası çok yakından tanıyor. Bana geldi, bir teklifte bulundu. Sosyal medyadaki gücünü filan anlatarak da böyle aba altından sopa gösterdi. Ben bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğimi söyledim. Asla kabul etmem, asla da etmem dedim.

"TANIKLARIM VAR"

2023 seçiminde de aynısını yaptınız, çok yanlış yapıyorsunuz. CHP'li gibi görünüp CHP'ye zarar veriyorsunuz dedim, teklifi reddettim. Tık, ertesi sabah benim hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Bu anlattığım diyaloğun tanıkları var mı? Evet var, tanıkları var bu anlattığım diyaloğun. Herkesin gözü önünde oldu.

"ÖNCE TEHDİT SONRA KARALAMA"

Yetmedi, bir başka çok ünlü siyasetçi -onun toplumda bir karşılığı var- cep telefonundan WhatsApp mesajıyla beni açıkça tehdit etti. Söyledikleri, onların istediği gibi yayın yapmazsam boykot kampanyası başlatacakları yolunda tehdit etti. Ben de dedim ki, 'Sizin istediğiniz gibi gazetecilik yapmam kardeşim. Elinizden geleni ardınıza koymayın' dedim. Tık, hakikaten ertesi sabah benim hakkımda boykot kampanyası başlatıldı.

"AZ SABIR..."

Bu anlattıklarımın hem tanıkları var hem de bende belge olarak WhatsApp mesajları var cep telefonunda, WhatsApp mesajı. Anlatmayı beceremediğim hayat mutlaka anlatır. Hayat mutlaka anlattığında, şu anda bulanan zihinler netleştiğinde, berraklaştığında bu anlattıklarımın detaylarını tanıklarıyla beraber, WhatsApp mesajlarıyla beraber anlatacağım. Az sabır. Biraz sabredeceğiz bu şimdi küfredenler insan içine çıkamayacak.