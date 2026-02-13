Siyaset yeni atamalar ve yemin töreni krizi sonra hızlandı. İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek görevlendirildi.

Birçok tartışmaları da beraberinde getiren atama kararlarını gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Sözcü'deki köşesinde kaleme aldı.

'NE OLMASINI BEKLİYORDUNUZ?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile yaptığı görevden alma ve atamaları tiye alan Özdil, "Ne olmasını bekliyordunuz mesela... Tayyip Erdoğan’ın bakan yapmak istediği kişilere Tayyip Erdoğan itiraz mı edecekti?" dedi.

İsimlerin makamların önemsizliğine vurgu yapan Özdil, "Akın Gürlek veya Mustafa Çiftçi olmasaydı da, Hüseyin Gürlek veya Ahmet Çiftçi olsaydı, sürpriz mi olacaktı?" ifadelerini kullandı.

Özdil yazısını şöyle noktaladı:

“Tek adam” rejiminde sanki çok önemli mevzuymuş gibi “acaba kimler bakan olacak” diye merak etmek, bir yandan hazin, bir yandan gülünçtür.

Çünkü bakanlar kurulu dediğin, parlamenter rejimlerde bakanlar kuruludur.

Bizim gibi rejimlerde olsa olsa, iki dudağının arasına bakanlar kuruludur!