Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Üstel ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmelerimizde, Girne açıklarında yaşanan ve hepimizi derinden üzen deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele aldık. Bunun yanı sıra, KKTC ile ikili iş birliğimizin gündeminde yer alan konuları ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışmalarımızı değerlendirdik.

Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumlarımızın teknik heyetleri ve alanında uzman ekiplerin değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar tüm imkânlar seferber edilerek titizlikle sürdürülüyor.

Bu zorlu süreçte bekleyişleri süren ailelerimizin yanında olmaya, kayıp vatandaşlarımıza ulaşılması için her türlü imkanın ve teknik kapasitenin seferber edilmesi yönünde tüm gayretimizi göstermeye devam edeceğiz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, arama kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz."