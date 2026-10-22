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“IMDb puanını düşürelim” kampanyası üzerinde Organize İşler’in son serisi resmen çakıldı. Peki, ‘Kam davulu’ sahnesi neden tepki çekti?



Oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan 2005 yılında “Organize İşler” filmini çekti. Filme seyirci ilgi gösterdi ve filmlerin puanlandığı IMDb’de 6,9 puan aldı.

2019 yılında ise “Organize İşler: Sazan Sarmalı” geldi. Bu kez seyirci IMDb puanını 6,1 olarak notladı.

Yılmaz Erdoğan seriye bir yenisini, “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisini Netflix projesi olarak ekledi.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı filmde yıldızlar geçidi vardı: Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral Baş, Rıza Kocaoğlu, Selim Bayraktar, Menderes Samancılar, Kubilay Aka, Şükran Ovalı, Atakan Çelik, Ersin Korkut, Ekin Türkmen, Cihan Talay, Suzan Kardeş, Levent Ülgen.

Netflix için hazırlanan 8 bölümlük diziyle Yılmaz Erdoğan ses getirmek istiyordu. Tanıtıma önem verdi.

Ancak dizi IMDb puanıyla resmen çakıldı ve sosyal medyada “Dizinin puanı neden bu kadar düşük?” soruları yöneltildi.

Anlatalım.

Diziye karşı Türk Milliyetçileri büyük bir kampanya başlattı.

Bu kampanyanın nedeni ise dizinin bir sahnesinde “kam davulu” yer almasıydı.

Dizide “Gebeşler” adı verilen bir topluluk yer alıyor. Gebeşler’in reisi Sado yani Uraz Kaygılaroğlu.

Gebeşler, dizide uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı yapan bir topluluk olarak gösteriliyor.

Uyuşturucu satan ve tarihi eser kaçakçılığı yapan bir topluluğun “kam davulu” kullanması Türk Milliyetçilerinin tepkisini çekti.

Türk inancının aşağılandığını belirten sosyal medya kullanıcıları, kam davulunun her yerde bulunmadığını, özel olarak hazırlandığını, bu nedenle de “bilinçli bir hakaret” olduğu eleştirisi yöneltti.

Peki, kam davulunun Türk kültüründeki yeri nedir?

Kam davulu, Türk inanç sisteminin din büyüğü olan Kamların, ritüeller esnasında kullandıkları enstrümanlardan biri.

Kasnağı, kayın ve sedir ağacından, derisi ise geyik, dağ keçisi ve genç taydan yapılıyor.

Davulun üzerindeki motifler dikkat çekiyor. Bu motifler Türk inanç sistemine, mitolojisine, Türk kültürüne ve yaşayışına dair tamgalar…

Kam davulu yakın zamanda ülke gündemine milyonlar izlenen bir video olarak gelmişti.

Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar, 15 Şubat 2026 tarihinde oynanan Bursaspor - Kırklarelispor maçında kam davulu ile sahnede canlı performans sergiledi.

Gökhan Kırdar’ın Kurtlar Vadisi dizisi için yaptığı “Cendere” müziği de Bursaspor taraftarının katılımıyla seslendirilmiş ve videolar milyonlar izlenmişti.

Türk Milliyetçilerinin Organize İşler – Karun Hazinesi dizisine karşı başlattığı kampanyadan bazı sosyal medya mesajları şöyle: