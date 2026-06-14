Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkarak futbolseverlere unutulmaz bir heyecan yaşattı. D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk sınavında Vancouver'da Avustralya karşısına çıktı.

Karşılaşma öncesinde hem ekran başındaki milyonlarca taraftar hem de tribünleri dolduran Türk futbolseverler millî takıma destek verdi. Bu tarihi ana yerinde tanıklık etmek isteyen isimlerden biri de Yılmaz Erdoğan oldu.

2018 yılında yollarını ayıran Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2010 doğumlu oğulları Rodin ile birlikte Vancouver'da buluşarak millî takım için tribündeki yerlerini aldı.

Ay-yıldızlı formalarıyla objektif karşısına geçen aile, BC Place Stadı önünde çektirdikleri kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın kısa aralıklarla yayımladığı fotoğraflar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Paylaşımlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, sosyal medya kullanıcıları "Uğur getirsin", "Harika bir aile karesi" ve "Millî takımın yanında olmanız çok güzel" gibi mesajlarla desteklerini dile getirdi.