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Kaynak: Haber Merkezi

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele serisi, yıllar sonra yeni filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan, katıldığı F90 programında yaptığı açıklamada, sinema salonlarını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, Vizontele 3 projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Erdoğan, filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşmasının planlandığını söyledi.

"SİNEMAYI GERİ ALMAMIZ LAZIM"

Sinema salonlarının eski hareketli günlerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sinemanın sahadan çekiliyor gibi olması çok kötü. Onu geri getirmemiz lazım. Bu sene 2 Aile Arasında'yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle öyle sinemayı geri almalıyız."

DETAYLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Filmin oyuncu kadrosu ve hikâyesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, uzun süredir konuşulan projenin yeniden hayata geçirilecek olması sinemaseverlerde büyük heyecan yarattı.

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ SERİSİ

İlk olarak 2001 yılında vizyona giren Vizontele, televizyonun Anadolu'daki bir kasabaya gelişini mizahi ve duygusal bir dille anlatmış, gişede büyük başarı elde etmişti. 2004 yılında gösterime giren Vizontele Tuuba ise 1980 öncesi dönemi konu alarak seriyi sürdürmüştü.

Yıllar sonra gelecek üçüncü filmle birlikte, serinin hikâyesinin nasıl devam edeceği şimdiden merak konusu oldu.