Kaynak: ANKA

1999 yılından itibaren 25 yıl boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında 5 dönem görev yapan 88 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

SİYASETİ BIRAKMIŞTI

Büyükerşen, geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı açıklamada aktif siyaseti bıraktığını söylemişti. Büyükerşen, "Siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor, Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan Hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" diye konuşmuştu.