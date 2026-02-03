30 bin TL’yi geçen açlık sınırı karşısında 28 bin TL maaş ile maliyeti 1 milyon TL’yi aşan araç almak zor. Ancak geçmiş dönemlerde imkan dahilinde araç alan vatandaşlar ise otomobilin yıllık maliyetini nasıl karşılayabileceğini düşünüyor.

KONTAK KAPATSA DAHİL GİDERİ VAR

İktidara yakın TGRT Haber'de yer alan habere göre; artık sadece araba sahibi olmak mesele olmadığı, asıl mesele o aracı bir yıl boyunca yolda tutabilmek olduğu ortaya çıktı. Kontak çalıştırılmasa bile masraflar devam ediyor.

Şu anki alınan işçi maaşları ile araç almak zor, ancak belirli bir birikim yapılması gerekiyor. Keşke iş araç almakla bitseydi. Çünkü bir araba durduğu yerde bile masraf ayağınıza geliyor. Kontak kapatsa dahil aracın kasko ve trafik sigortası, yıllık bakım ücreti, motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerin ödenmesi gerekiyor.

YILLIK GİDERLERDE RAKAMLAR

Benzinli bir otomobilin yıllık gideri yaklaşık 80 bin TL’yi aşıyor. Araç segmentine göre 100 bin TL seviyelerine kadar yükseliyor. Elektrikli araçlardaysa yıllık maliyet ortalama 70-75 bin TL civarında oluyor. Evde şarj imkanı olan kullanıcılar için bu rakam daha da aşağı çıkabiliyor.