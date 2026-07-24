Tüccar Jakob Fugger ve kardeşlerinin girişimiyle 1521'de hayata geçirilen Fuggerei, modern dünyanın en eski sosyal konut projesi olma unvanını taşıyor. Günümüzde 67 binaya ve 142 daireye ev sahipliği yapan komplekste, yaklaşık 150 kişi yaşamını sürdürüyor. Yerleşke, tarihi dokusunu korurken dar gelirli vatandaşlar için de güvenli bir liman işlevi görüyor.

KİRA BEDELİ 500 YILDIR DEĞİŞMEDİ

Küresel enflasyon ve rekor seviyelere ulaşan konut fiyatlarına rağmen Fuggerei'da kiralar 5 asırdır sabit. Konut sakinleri, tarihi gelenekler çerçevesinde yıllık yalnızca 0,88 euro (güncel kurla yaklaşık 47 lira 45 kuruş) temel kira bedeli ödüyor.

KAPILARI ARALAYAN 3 KATI KURAL

Adeta dış dünyadan izole, kapalı bir köy görünümünde olan bu yerleşkeye kabul edilmek ise pek kolay değil. Kurucu vakfın belirlediği ve taviz verilmeyen katı kurallara göre, başvuru sahiplerinin şu üç şartı eksiksiz yerine getirmesi isteniyor:

Başvuru sahibinin Augsburg yerlisi olması.

Ekonomik açıdan barınma ihtiyacı içinde bulunmak.

Katolik inancına mensup olmak ve kurucu Fugger ailesinin ruhu için günde üç vakit dua etmek.

SİSTEM KENDİNİ NASIL FİNANSE EDİYOR?

Toplanan sembolik kira ücretleri doğal olarak devasa kompleksin bakım ve onarım masraflarını karşılamıyor. Tesisin tüm giderleri Fugger Vakfı çatısı altında titizlikle yönetiliyor. Vakfın yürüttüğü ormancılık faaliyetleri, gayrimenkul yatırımlarından elde edilen gelirler ve turistik ziyaretlerden alınan giriş ücretleri, bu tarihi sosyal projenin ayakta kalmasını sağlayan ana finansman modelini oluşturuyor. Ayrıca konut sakinleri, temel kiranın haricinde ortak kullanım alanlarının giderlerine katkı sunarak topluluk içi sorumlulukları da üstleniyor.