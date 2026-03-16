Yıllardır süren cinsiyet tartışmasına bilim net bir yanıt verdi. Araştırmalar ve uzman görüşleri, sürücü performansını mil başına kaza oranları, riskli davranışlar ve çarpışma türleri üzerinden inceledi. Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de düşündürücü çıktı.
Yılların tartışması bitti: Kadınlar mı erkekler mi daha güvenli sürücü?
Yıllardır “Erkekler mi kadınlar mı daha iyi araba kullanıyor” sorusu bilimsel verilerle cevap buldu. Araştırmalar kadınların ölümcül kazalarda daha az risk yarattığını, erkeklerin ise hız ve alkolle daha fazla kaza yaptığını ortaya koydu. Uzmanlar da bu gerçeği doğruladı.Taner Yener
BİLİMSEL VERİLER NE DEDİ?
Amerika Birleşik Devletleri Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) 2023 verileri, erkek sürücülerin motorlu araç kazalarında kadınlara göre çok daha fazla can kaybına yol açtığını gösterdi. 2023’te erkeklerde 29 bin 584 ölüm kaydedilirken kadınlarda bu sayı 11 bin 229’da kaldı.
Erkekler daha fazla mil sürdüğü halde mil başına ölümcül kaza oranı erkeklerde 2,1 iken kadınlarda 1,3 olarak hesaplandı.
Aynı veriler, erkeklerin hız yapma oranının yüzde 20, kadınların ise yüzde 12 olduğunu ortaya koydu. Alkol etkisiyle ölümlü kazalarda da erkeklerde yüzde 33, kadınlarda yüzde 24 oran görüldü. Bu farklar özellikle 15-19 yaş grubunda daha belirgindi.
Michigan Üniversitesi Ulaştırma Araştırma Enstitüsü’nün 1988-2007 polis raporlarını kapsayan geniş çaplı çalışması ise başka bir gerçeği aydınlattı. Belirli çarpışma senaryolarında (kavşaklarda dönüş, yandan çarpma gibi) iki kadın sürücünün karıştığı kazalar beklenenin çok üzerinde çıktı. Araştırmacılar bu durumun kısmen maruz kalma farkı, kısmen de belirli senaryolarda beceri farklılıklarından kaynaklanabileceğini belirtti.
ERKEKLERİN RİSKLİ DAVRANIŞLARI ÖNE ÇIKTI
Erkek sürücüler daha agresif ve risk odaklı bir stile sahip çıktı. IIHS analizleri, erkeklerin emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve alkollü sürüş gibi davranışlarda kadınları geride bıraktığını doğruladı. Bu alışkanlıklar kazaların hem sayısını hem de şiddetini artırdı. Kadınlar ise genellikle daha temkinli, kurallara bağlı ve öngörülebilir bir sürüş tarzı sergiledi.
Ancak kadın sürücülerin belirli düşük hızdaki veya park manevralarındaki küçük kazalarda daha fazla yer aldığı da bilimsel kayıtlara geçti. Bu, kadınların genel olarak daha az mil sürdüğü ve şehir içi trafiğe daha fazla maruz kaldığı gerçeğiyle bağlantılıydı.
UZMANLAR NE İFADE ETTİ?
Londra Westminster Üniversitesi’nden ulaşım araştırmacısı Dr. Rachel Aldred, 2020’de yayımlanan çalışmasında net bir değerlendirme yaptı. “Araç kullanmanın başkalarına yönelik riskini inceliyoruz ve erkek sürücüler arabada ve kamyonette mil başına iki kat, motosiklette ise neredeyse on iki kat daha fazla ölümcül kaza yaratıyor” diyerek erkeklerin yol üzerindeki tehlike potansiyelini vurguladı.
İtalya Sapienza Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Pierluigi Cordellieri ise 2024’te 65 yaş üstü sürücüler üzerine yaptığı çalışmada şu ifadeyi kullandı: “Araştırmamız, yaşlı erkek sürücülerin risk alma eğiliminin devam ettiğini gösterdi.
Erkekler daha fazla kazaya karışıyor, daha fazla sorumluluk alıyor ve yaya risk davranışlarında öne çıkıyor. Cinsiyet farkı 65 yaş üzerinde bile değişmiyor; erkekler risk almaya daha yatkın.”
Cordellieri, yol güvenliği mesajlarının özellikle erkeklere odaklanması gerektiğini de ekledi. Her iki uzman da biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bu farkları şekillendirdiğini belirtti.
KADINLARIN AVANTAJLARI VE ERKEKYERİN TEKNİK ÜSTÜNLÜĞÜ
Bilim, kadınların daha az ölümcül kaza yarattığını, daha dikkatli ve kurallara bağlı sürdüğünü gösterdi. Erkekler ise bazı teknik manevralarda veya yüksek hız gerektiren durumlarda daha hızlı tepki verebiliyor.
Ancak bu teknik üstünlük, riskli davranışlarla birleşince ölümcül sonuçlar doğuruyor. Sigorta şirketleri ve trafik istatistikleri de kadınların genel olarak daha düşük prim ödediğini, çünkü daha az ciddi kaza yaptığını doğruluyor. Genç erkeklerde hız ve alkolün etkisiyle kaza oranı dramatik biçimde yükselirken, kadınlarda bu oran yaş ilerledikçe bile daha stabil kalıyor.
GÜVENLİK AÇISINDAN SONUÇ NE OLDU?
Bilim, “daha iyi sürücü” sorusuna net bir cevap verdi: Genel trafik güvenliği ve başkalarına zarar verme açısından kadınlar daha güvenli sürücüler. Erkekler daha fazla mil sürdüğü ve risk aldığı için toplam kazalarda önde olsa da, mil başına ve ölümcül etki bakımından kadınlar öne çıkıyor.
Uzmanlar ve araştırmalar, eğitim programlarının özellikle erkeklerde risk farkındalığını artırması gerektiğini vurguladı.
Araç teknolojisindeki gelişmeler (otomatik fren, şerit takip) her iki cinsiyet için de kazaları azaltırken, davranış değişikliği şart.
Sonuç olarak, bilim yılların tartışmasını bitirdi: Kadınlar daha az riskli, erkekler ise daha atak sürüyor. Ancak yol güvenliği için her iki tarafın da birbirinden öğreneceği çok şey var. Bu veriler, sürücü eğitiminden sigorta poliçelerine kadar birçok alanda yeni yaklaşımları zorunlu kılıyor.