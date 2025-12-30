Yıllardır süren telif tartışması Yargıtay’a taşınmıştı! Yıldız Tilbe’ye açılan davada karar çıktı

TELİF TAZMİNATI TALEBİNİ REDDETTİ

Yargıtay, eserin anonim nitelik taşıdığına hükmederek telif tazminatı talebini reddetti.

İZİNSİZ KULLANIM NEDENİYLE YILDIZ TİLBE’YE DAVA AÇMIŞTI

2004’te yayımlanan Yıldız’dan Türküler albümünde yer alan eser için, türkünün ozan Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğunu ileri süren ve mirasçısı olduğunu iddia eden Elmas Özkan, izinsiz kullanım gerekçesiyle Yıldız Tilbe ve Avrupa Müzik aleyhine dava açmıştı.