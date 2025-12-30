Yıldız Tilbe’nin seslendirdiği “Mecnunum Leylamı Gördüm” türküsü üzerinden yıllardır süren telif hakkı davası Yargıtay’ın kararıyla sona erdi.
Yıllardır süren telif tartışması Yargıtay’a taşınmıştı! Yıldız Tilbe’ye açılan davada karar çıktı
Yıldız Tilbe’nin seslendirdiği ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ türküsü üzerinden açılan telif davasında Yargıtay nihai kararını verdi.
TELİF TAZMİNATI TALEBİNİ REDDETTİ
Yargıtay, eserin anonim nitelik taşıdığına hükmederek telif tazminatı talebini reddetti.
İZİNSİZ KULLANIM NEDENİYLE YILDIZ TİLBE’YE DAVA AÇMIŞTI
2004’te yayımlanan Yıldız’dan Türküler albümünde yer alan eser için, türkünün ozan Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğunu ileri süren ve mirasçısı olduğunu iddia eden Elmas Özkan, izinsiz kullanım gerekçesiyle Yıldız Tilbe ve Avrupa Müzik aleyhine dava açmıştı.
Davalı taraf eserin en az 200 yıllık geçmişe sahip, halka mal olmuş anonim bir türkü olduğunu savunmuştu.
Yerel mahkeme ilk aşamada mirasçıyı haklı bularak Tilbe’nin yaklaşık 41 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. Dosya istinafın ardından Yargıtay’a taşındı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İncelemeyi yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, eserin Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olmadığına ve anonim karakter taşıdığına karar vererek yerel mahkeme hükmünü kaldırdı.