Kaynak: İHA

Turgutlu Selendililer Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü hayata geçirilen Keşkek ve Cirit Şenliği, Irlamaz Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Atlı kortej yürüyüşü ve dualarla başlayan programda konuşan Dernek Başkanı Orkun Zıraman, Yörük kültürünü korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı. Protokol üyelerinin ve yerel yöneticilerin birlik mesajları verdiği organizasyonda; halk dansları gösterileri, mahalli türküler ve konserler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

NEFES KESEN MÜSABAKALAR VE BİN KİŞİLİK İKRAM

Şenliğin en çok heyecan yaratan bölümü ise geleneksel atlı cirit müsabakaları oldu. Sahadaki çekişmeli mücadeleleri ilgiyle takip eden binlerce vatandaş, gösteriler esnasında adeta nefeslerini tuttu. Çok sayıda ilçe yöneticisi, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinlikte, Yörük kültürünün bereketi simgeleyen geleneksel lezzetlerinden keşkek, nohut ve helva hazırlanarak yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi.