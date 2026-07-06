Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu

Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu

Microsoft, Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında ilk kez ülke bazlı mali verilerini paylaştı. Şirketin Türkiye'de elde ettiği gelir ve ödediği vergi miktarı ilk kez duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 1

Microsoft, Avrupa Birliği'nin şeffaflık düzenlemeleri kapsamında ilk kez ülke bazlı gelir ve vergi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rapor, şirketin Türkiye'deki mali performansına ilişkin önemli verileri ortaya koydu.

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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 2

Açıklanan rapor, şirketin Türkiye'deki mali performansına ilişkin önemli verileri ortaya koydu.

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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 3

Teknoloji yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu'nun gündeme taşıdığı rapora göre Microsoft, 2024-2025 mali yılında Türkiye'de 114 milyon 653 bin 446 dolar gelir elde etti. Aynı dönemde şirketin vergi öncesi kârı 31 milyon 400 bin dolar olarak kaydedildi.

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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 4

Raporda, Microsoft'un Türkiye'de nakit bazında ödediği gelir ve kurumlar vergisinin 5 milyon 373 bin 586 dolar olduğu belirtilirken, cari yıl için tahakkuk eden vergi tutarının ise 9 milyon 830 bin dolar olduğu ifade edildi.

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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 5

Şirketin Türkiye operasyonlarına ilişkin çalışan sayısı da ilk kez açıklanan veriler arasında yer aldı. Buna göre Microsoft'un Türkiye'de 272 çalışanı bulunuyor.

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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 6

Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu düzenlemeler kapsamında çok uluslu şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde elde ettikleri gelir, kâr, ödedikleri vergiler ve çalışan sayılarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

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Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu - Resim: 7

Microsoft da bu kapsamda ilk kez ülke bazlı mali verilerini yayımladı.

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