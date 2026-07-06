Microsoft, Avrupa Birliği'nin şeffaflık düzenlemeleri kapsamında ilk kez ülke bazlı gelir ve vergi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rapor, şirketin Türkiye'deki mali performansına ilişkin önemli verileri ortaya koydu.
Yıllardır merak ediliyordu: Microsoft’un Türkiye’deki kazancı belli oldu
Microsoft, Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında ilk kez ülke bazlı mali verilerini paylaştı. Şirketin Türkiye'de elde ettiği gelir ve ödediği vergi miktarı ilk kez duyuruldu.Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan rapor, şirketin Türkiye'deki mali performansına ilişkin önemli verileri ortaya koydu.
Teknoloji yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu'nun gündeme taşıdığı rapora göre Microsoft, 2024-2025 mali yılında Türkiye'de 114 milyon 653 bin 446 dolar gelir elde etti. Aynı dönemde şirketin vergi öncesi kârı 31 milyon 400 bin dolar olarak kaydedildi.
Raporda, Microsoft'un Türkiye'de nakit bazında ödediği gelir ve kurumlar vergisinin 5 milyon 373 bin 586 dolar olduğu belirtilirken, cari yıl için tahakkuk eden vergi tutarının ise 9 milyon 830 bin dolar olduğu ifade edildi.
Şirketin Türkiye operasyonlarına ilişkin çalışan sayısı da ilk kez açıklanan veriler arasında yer aldı. Buna göre Microsoft'un Türkiye'de 272 çalışanı bulunuyor.
Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu düzenlemeler kapsamında çok uluslu şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde elde ettikleri gelir, kâr, ödedikleri vergiler ve çalışan sayılarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.
Microsoft da bu kapsamda ilk kez ülke bazlı mali verilerini yayımladı.