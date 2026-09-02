Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’dan ezber bozan uyarı: “Beyaz çikolata tatlı bir yalandır!” Kakao yağı, şeker ve süt tozundan oluşan bu ürünün sağlığa faydalı antioksidanları içermediği ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 1

Göğüs hastalıkları uzmanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Beyaz çikolata” tanımının büyük bir kandırmaca olduğunu belirtti.

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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 2

Sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki paylaşımlarıyla tanınan Küçükusta, beyaz çikolataya çikolata demenin doğru olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 3

"Beyaz çikolata da kakao çekirdeğinden üretiliyor ancak çekirdeğin sadece yağ kısmından elde ediliyor. Üzerine şeker ve süt tozu ekleniyor.

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Yani tükettiğiniz şey aslında çikolata değil, şekerli bir sütlü tatlıdır.

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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 5

Kakao çekirdeğinin katı kısmında bulunan güçlü antioksidan etkili flavanoyitler, kafein ve teobromin kakao yağında yer almaz.

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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 6

Dolayısıyla beyaz çikolata yiyenler çikolata değil, sütlü tatlı yediklerini bilmelidir. Şeker oranı düşük bitter çikolata sağlık için çok daha kıymetlidir.

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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 7

Beyaz çikolatadan uzak durun; çünkü beyaz çikolata tatlı bir yalandan ibarettir."

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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 9
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Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı - Resim: 10
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