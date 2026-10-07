TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni yuvası için çalışmalar sürüyor. Karagümrük Vefa Stadı'nın yenilenmesi kapsamında hayata geçirilen proje, Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü idaresinde Metro Mühendislik tarafından yürütülüyor.
Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor
Fatih Karagümrük'ün uzun süredir yaşadığı stat sorununu sona erdirecek yeni stadyum projesinde çalışmalar devam ediyor. 1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeline sahip 8 bin 256 kişilik stadın 10 Kasım 2027'de tamamlanması planlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
51 bin 148 metrekarelik alanda devam eden projenin sözleşme bedeli 1 milyar 919 milyon TL, iş teslim süresi ise 420 gün olarak belirlendi.
8 BİN 256 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK
10 Kasım 2027'de tamamlanması planlanan yeni stadyum, 8 bin 256 seyirci kapasitesine sahip olacak. Tesiste ayrıca 504 araçlık otopark yer alacak.
Mevcut stadın yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı ve farklı tesislerde oynamak zorunda kalan Fatih Karagümrük'ün, projeyle birlikte TFF ve UEFA standartlarına uygun modern bir stadyuma kavuşması hedefleniyor.
TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK
Daha önce İzmir Alsancak Stadı'nı da inşa eden yüklenici firmanın yürüttüğü projede dış tasarımda değişikliğe gidildi.
Sarnıç duvarı bölümüne kamera platformu yerleştirilirken, bu düzenlemeyle maç yayınlarında duvar yerine tribün atmosferinin ekrana yansıtılması planlanıyor.