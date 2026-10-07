Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor

Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor

Fatih Karagümrük'ün uzun süredir yaşadığı stat sorununu sona erdirecek yeni stadyum projesinde çalışmalar devam ediyor. 1 milyar 919 milyon TL sözleşme bedeline sahip 8 bin 256 kişilik stadın 10 Kasım 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor - Resim: 1

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni yuvası için çalışmalar sürüyor. Karagümrük Vefa Stadı'nın yenilenmesi kapsamında hayata geçirilen proje, Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü idaresinde Metro Mühendislik tarafından yürütülüyor.

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Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor - Resim: 2

51 bin 148 metrekarelik alanda devam eden projenin sözleşme bedeli 1 milyar 919 milyon TL, iş teslim süresi ise 420 gün olarak belirlendi.

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Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor - Resim: 3

8 BİN 256 KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK

10 Kasım 2027'de tamamlanması planlanan yeni stadyum, 8 bin 256 seyirci kapasitesine sahip olacak. Tesiste ayrıca 504 araçlık otopark yer alacak.

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Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor - Resim: 4

Mevcut stadın yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı ve farklı tesislerde oynamak zorunda kalan Fatih Karagümrük'ün, projeyle birlikte TFF ve UEFA standartlarına uygun modern bir stadyuma kavuşması hedefleniyor.

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Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor - Resim: 5

TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Daha önce İzmir Alsancak Stadı'nı da inşa eden yüklenici firmanın yürüttüğü projede dış tasarımda değişikliğe gidildi.

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Yıllardır bekleniyordu: İstanbul'da yeni stadyum yükseliyor - Resim: 6

Sarnıç duvarı bölümüne kamera platformu yerleştirilirken, bu düzenlemeyle maç yayınlarında duvar yerine tribün atmosferinin ekrana yansıtılması planlanıyor.

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