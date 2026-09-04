Sivas İşhan köyü kafe projesiyle adından söz ettiren girişimci Hacı İbrahim Yıldırım, iki katlı evini doğaseverler ve kırsal turizm katılımcıları için yöresel lezzetlerin sunulduğu alternatif bir cazibe merkezine dönüştürdü.
Yıllarca kamuda çalıştı, kırdaki evini kafe yaptı: Yoğun talep görüyor
Sivas merkeze 10 dakika uzaklıktaki İşhan köyünde iki katlı evini kafeye dönüştüren emekli Hacı İbrahim Yıldırım, doğayla iç içe konseptiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Kaynak: İHA
Şehir hayatının stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara sakin bir atmosfer sunan tesis, Sivas merkeze yaklaşık 10 dakikalık mesafede konumlanıyor.
Uzun yıllar kamuda çalıştıktan sonra emekli olan ve kırsal yaşama yerleşme kararı alan Hacı İbrahim Yıldırım, ilk etapta kendi kullanımına yönelik inşa ettiği iki katlı yapıyı, çevre halkından gelen yoğun talep üzerine işletmeye çevirdi.
Yöresel mimari ögeler ve Sivas kültürüne ait objeler barındıran mekan; zengin kahvaltı seçeneklerinin yanı sıra doğum günü, nişan ve özel kutlama organizasyonlarına ev sahipliği yaparak şehir dışından, farklı illerden ve yurtdışından gelen gurbetçilerin uğrak noktası haline geldi.
İşletme sahibi Yıldırım, proje sürecini tamamen kendi emeğiyle şekillendirdiğini ifade ederek şu bilgileri aktardı: “Kamuda çalıştım, emekli olduktan sonra burayı kafeye çevirdim.”
“Köyümüzde bir kafe olsun istedim. Burayı aldığımda sadece üç kavak ağacı vardı. Kendi ellerimle çizerek burayı yaptım. Kestiğimiz ağaçlardan da inşaat malzemesi çıkardık.”
“Başta burayı ticari amaçla kurmadık. Sivas'ta eksik olduğunu düşündüğümüz Türk aile lokantası anlayışını oluşturmak istedik. Daha önce de kafe işletmişliğim vardı, bu kültüre yabancı değildim.”
“Pandemi döneminde burayı ziyaret edenler "Burası kafe mi?" diyerek gelmeye başladı. Daha sonra işletmemiz ciddi anlamda bir kafeye dönüştü. Gezmeye ve tatile çıkanlar buraya uğrayıp kahvaltılarını yapabiliyor.”
“Gurbetçiler geliyor. Sırf beni merak edip görmek için gelenler de oluyor. İşletmemizde kendi yetiştirdiğimiz domates, biber gibi sebzeleri kullanıyoruz.”
“Ağaçlarımızdaki meyveleri de misafirlerimize ikram ediyoruz. Köy yaşantısını aslında hiç bilmiyordum, burada öğrendim. İnsanlara da tavsiye ederim.”
“Böyle işlerle uğraşmak insanı gençleştiriyor. Normalde sipariş usulü çalışmıyoruz ama köyde yaşayan yaşlı insanlar var onlara da yardımcı oluyoruz."
Kırsal alandaki bu özgün konsept, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de büyük beğenisini topluyor.
Almanya'dan memleketine tatile gelen ve ailesiyle birlikte mekanda doğum günü kutlaması organize eden Alper, şehir merkezlerinin karmaşasından kaçarak bu tarz sakin ve doğal alanları tercih ettiğini belirtti.
Almanya'da sürekli betonarme yapılar arasında yaşadığını dile getiren ziyaretçi, Türkiye'ye geldiğinde dağları ve köyleri keşfetmeyi sevdiğini, bu tarz doğal ortamların insan ruhunu dinlendirdiğini ve derin bir rahatlama sağladığını kaydetti.