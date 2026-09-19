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Almanya’da uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç kapsamında aranan bir şüpheli, İspanyol ve Alman polisinin ortak çalışması sonucu Málaga’da gözaltına alındı.

İspanyol Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan şüpheli 24 Ağustos’ta yakalandı. Hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç nedeniyle Avrupa çapında tutuklama emri bulunan şüpheli, ayrıca İspanya’da da ayrı bir adli kararla aranıyordu.

POLİS BEŞ YIL BOYUNCA İZİNİ SÜRDÜ

Alman makamlarının şüphelinin İspanya’da bulunduğuna ilişkin ilk bilgilere 2021 yılında ulaştığı belirtildi. Ancak firarinin izini sürmek uzun süre mümkün olmadı.

Polis kaynaklarına göre şüpheli, kullandığı telefon numarasını yaklaşık iki haftada bir, kimliğini ise üç ayda bir değiştiriyordu. Farklı isim ve uyruk bilgileri kullanarak yeni kimlik kartları ve pasaportlar temin ettiği aktarıldı.

Polis, şüphelinin dijital iz bırakmamak için özel yöntemler kullandığını ve bu konuda Türkiye’de siber güvenlik eğitimi aldığını bildirdi.

UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNİ YÖNETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında şüphelinin, İspanya’daki bir depoyu kullanarak büyük miktarlarda uyuşturucuyu Fransa üzerinden Almanya’ya taşıyan bir suç örgütünü yönettiği belirtildi.

Alman makamlarının, Almanya topraklarına yüksek miktarlarda uyuşturucu soktuğu belirtilen şüpheliyi ülkenin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

KARDEŞİNİN ZİYARETİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLADI

Polis, uzun süren soruşturmanın ardından şüphelinin kardeşinin yaz aylarında İspanya’ya gittiğini tespit etti.

Kardeşinin Katalonya üzerinden ülkeye giriş yapmasının ardından polis ekipleri aracı takibe aldı. Barselona’da kısa süreli mola veren araç, Akdeniz kıyısı boyunca Valencia yakınlarındaki bir bölgeye ilerledi. Ardından güneye yönelen araç Málaga’ya ulaştı.

Polis kaynakları, ekiplerin yaklaşık üç gün boyunca kardeşi takip ettiğini belirtti.

MÁLAGA’DA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin kardeşi 24 Ağustos sabahı Málaga’da aracına bir kişiyi aldı. Polis ekipleri, araçtan inen kişinin aranan şüpheli olduğunu tespit etti.

Alman makamlarının çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, İspanya’daki işlemlerinin ardından Almanya’ya iade edilmek üzere tutuluyor.

Polis kaynakları, dövüş sanatları ve boks konusunda deneyimli olduğu belirtilen şüphelinin gözaltına alınması sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.